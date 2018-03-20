Юрий Хащеватский: «Русский мир» в Беларуси – это Лукашенко и вся власть 3 20.03.2018, 9:15

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Белорусское общество выстраивает защиту от этой напасти.

Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский, который недавно снял новый документальный фильм «Этот безумный, безумный, безумный «русский мир».

«Концепция «русского мира» базируется на собственности на людей»

- На телеканале «Белсат» 16 марта состоялась премьера документального фильма «Этот безумный, безумный, безумный «русский мир». Вы известны белорусскому зрителю прежде всего как автор легендарной документальной ленты «Обыкновенный президент» об Александре Лукашенко. Другой ваш фильм, «Лоботомия», - о конфликте России и Грузии. И вот теперь предметом вашего творческого интереса стал «русский мир». Почему?

- Дело в том, что когда пытаешься найти корни проблем, которые нас волнуют - приходится идти в разные концы и наблюдать за многим. И так или иначе путь такого расследования приводит к тому, что мы находимся в сфере очень серьезного имперского влияния со стороны России. В чем заключается это влияние, как эти инструменты и методы российской политики искажают ситуацию и атмосферу в соседних странах, где сильно российское влияние, - это мне кажется очень интересным.

Ведь с этим мы и боремся последние четверть века. Так или иначе, корень наших проблем во многом надо искать там.

- И к каким выводам вы пришли? Чем все же выделяется «русский мир»? Конечно, это огромная и философская тема для короткого интервью - но все же чем «русский мир» отличается от остального мира, от цивилизованных стран?

- В фильме я привожу глубокую философскую мысль моего гениального собеседника Юрия Афанасьева, к сожалению, уже покойного. Незадолго до его смерти мне повезло взять у него интервью для этого фильма, и он сформулировал очень точно отличие западной цивилизации от российской на территории Российской империи.

Концепция западного мира основывается на собственности на землю. Концепция «русского мира» базируется на собственности на людей. И если вы попытаетесь представить себе даже нашу власть, белоруссккю, то вы поймете, что это продолжение этой концепции. Каждый человек - это букашка, каждый начальник - твой хозяин, он делает с тобой, что хочет. Даже самый простой омоновец считает тебя своим рабом и считает, что может делать с тобой, что хочет. И это до самого верха именно так. В этом состоянии - «я начальник, ты дурак», «я хозяин, ты мой раб» - так мы и живем, так построена система власти.

И несмотря на то, что построены эти «потемкинские деревни» в виде демократических институтов, якобы «парламент», якобы суд, якобы гражданское общество, якобы «выборы» - все это просто иллюзии, или, как сейчас модно говорить, «симулякр». А на самом деле это обычное рабство, которое длится уже несколько веков. В виде крепостного права - просто оно приобрело новую форму, которая теперь называется «контрактная система», которая практически приводит к новому типу крепостничества.

- В фильме вы рассуждаете, что человек в России рассматривается как топливо - топливо для государства. Но почему люди готовы быть в этой роли? Почему они не протестуют против этого, почему большинство не пытается из этой роли вырваться?

- Эти столетние привычки к рабству и холопству так или иначе исказили ментальность людей. Люди перестали бороться за свое достоинство, а начали бороться за то, чтобы тоже стать чьими-то хозяевами.

Поэтому это холопство, которое является оборотной стороной агрессивности, просто въелось корнями в человека.

С другой стороны, достоинство и уважение к правам человека начинается с уважения к правам собственности. Интересно, как развивались права личности в Европе. Сначала шла речь о правах собственности. Права личности пошли вслед за этим. Ведь лицо начинало восприниматься не просто как биологический организм, а как личность, которая имеет свой дом, семью, собственность.

Что касается нашей ситуации, то у нас никогда это право собственности не было святым. Но ведь именно на нем основывается римское право, основа всей правовой системы западной цивилизации. Мы говорим - у нас закон не работает, поэтому нужна сильная рука. Почему? Потому что нарушено главное, нет класса собственников, которые могут заставить власть жить по закону. Общество начинает поддерживать сильную руку, так как нет другого способа навязать хоть какую-то свободу, хоть какие законы. И в результате общество массово поддерживает ту власть, которая делает ее холопами - это замкнутый круг.

- Вы в фильме цитируете Позняка: «Демократия в России - это темный тоннель, в конце которого - Ельцин на танке». Вы признаетесь, что сначала восприняли это как русофобское высказывание - но теперь более склонны согласиться с Позняком.

- Не просто «сейчас». Я сразу понял, что он прав, еще в 1991-м, когда увидел Ельцина на танке. Еще были танки и в Приднестровье, и в Москве в 1993-м, и в Вильнюсе, были события в Тбилиси - сама история, само развитие событий доказало, что Зенон Позняк был абсолютно прав. И так оно продолжается и до сих пор.

- Ваш фильм символически заканчивается финальным аккордом «русского мира», к чему он пришел сейчас - событиями на Донбассе, переговорами сепаратистов, которые обсуждают сбитый самолет.

- Да, они делают радостную фотографию на фоне этого самолета. Посмотрите на их довольные лица. То есть это люди, которые лишены любого понятия о нравственности, гуманизме. Им нравится убивать, истреблять, всех ставить на колени. Посмотрите фильм до конца, и вы поймете, с чем мы имеем дело. Мы имеем дело с вырождением чалавечества.

- Наверное, самый трудный вопрос - сколько «русского мира »в Беларуси? Есть ли исторический шанс у белорусов дистанцироваться от него, избавиться от метастазов «русского мира»?

- Белорусские правители, чиновники - это последователи «русского мира». Несмотря на то, что они пытаются создать впечатление, будто «борются за независимость». Но они не борются за независимость нашего государства, она борются за свою собственную независимость, за свое право управлять бесконечно, пожизненно, возможно даже - за право передавать власть по наследству. За свои деньги, за право притеснять всех вокруг и всех делать холопами. Это и есть продолжение «русского мира». Поэтому «русский мир» в Беларуси - это, прежде всего, наша власть, начиная от Лукашенко и заканчивая последним чиновником.

Что касается обычных людей, то здесь, мне кажется, ситуация лучше. Ведь белорусы постепенно увидели и убедились в агрессивности и хамстве - особенно там, где бывают «гости из России». Хамство на дорогах, в магазинах, в общении - они с этим сталкиваются. И мне кажется, что постепенно белорусы понимают это. Особенно наша молодежь, та часть, которая образована, которая понимает, что «русский мир» лишает их возможности проявить себя, достичь каких-то вершин в профессии и жизни. В этом смысле развитие нашего общества, белорусского, даже белорусскоязычного - защита от этой напасти, которая идет с Востока.