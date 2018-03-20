Топ-5 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом 1 20.03.2018, 9:36

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Знаменитый актер прославился не только ролью Джона Макклейна в «Крепком орешке».

Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Западной Германии, в городе Идар-Оберштайн. Уиллис прославился ролью Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек", а также ролями в других картинах: "Криминальное чтиво" (1994), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Город грехов" (2005), "Петля времени" (2012) и др. Он снялся более чем в 100 кинофильмах, в основном в главных ролях, и является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Издание segodnya.ua сделало подборку самых известных фильмов с участием Брюса Уиллиса.

"Крепкий орешек"

Роль копа Джона Макклейна принесла Уиллису небывалую славу и репутацию крутого парня. В серии фильмов про Джона он борется против плохих парней, практически голыми руками берет их и спасает много людей.

"Армагеддон"

Гигантский астероид должен упасть на Землю. До рокового столкновения остаются считанные дни. Наступает Армагеддон, трагический финал мировой истории. Чтобы его остановить нужны лучшие бурильщики. Такого парня играет Уиллис. Также в фильме играют Лив Тайлер, Бен Аффлек и другие.

"Неуязвимый"

Это супергеройский триллер, премьера которого состоялась в 2000 году. Главные роли исполнили Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон. Однажды герой Уиллиса попадает в автокатастрофу. Вся семья погибла и лишь один он остался без царапин.

"Меркурий в опасности"

Американский фильм-драма, снятый по роману "Простак Саймон" Райана Дугласа. В АНБ создали код, который, как они считают, невозможно взломать, его назвали "Меркурий". Чтобы убедиться, код разместили в обычном журнале головоломок, но обычный мальчик-аутист Саймон Линч, смог его расшифровать.

"Шакал"

А вот в этом фильме Уиллис сыграл настоящего плохиша, который убивает всех на своем пути. Дуэт Гир и Уиллис превосходный. Сюжет очень напряженный. Кто же победит?

Напомним, 17 марта почитается память ирландского святого Патрика. Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В Украине и во многих других странах мира его отмечают неофициально. Мы предложили подборку фильмов с ирландским настроением в день Святого Патрика.