Белый дом объяснил, почему Трамп не поздравил Путина 1 20.03.2018, 9:43

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Россия заплатит, если будет угрожать интересам США.

Президент США Дональд Трамп так и не поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной срок.

Пресс-секретарь Трампа Хоган Гидли сказал журналистам на борту президентского самолета (американский президент летел в Нью-Гэмпшир), что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, а телефонный звонок в Кремль не был запланирован, сообщает ВВС.

Он добавил, однако, что США намерены и дальше сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам", - сказал Гидли.

"Мы не удивлены результатом [выборов]", - добавил он.

Западные лидеры не спешили лично поздравлять Владимира Путина после выборов.

Первыми поздравительные телеграммы в Кремль отправили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, правители Азербайджана, Беларуси, Армении, Венгрии, Узбекистана, Венесуэлы, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кубы, Молдовы и Кыргызстана, а также лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Европейский Союз обнародовал заявление, в котором говорится об обеспокоенности ЕС по поводу нарушений избирательного процесса во время выборов, особенно в части одностороннего освещения о деятельности кандидатов во время предвыборной кампании, а также ограничением политических свобод.

"Мы ожидаем от России, что там разберутся с нарушениями и недостатками", - говорится в заявлении ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в отличие от Дональда Трампа, позвонил в Кремль, но, как пишет французская пресса, не поздравил президента, а лишь пожелал ему успеха в деле модернизации страны.

Заодно Макрон выразил обеспокоенность действиями союзников России в Сирии: правительственных войск Башара Асада в Восточной Гуте, и турецкой армии в районе Африн.

Французский президент также призвал Путина предоставить информацию о нападении в Солсбери на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.