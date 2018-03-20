Какие новые «письма счастья» будут присылать камеры скорости? 2 20.03.2018, 9:50

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Фото: onliner.by

Власти готовят изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Проблема уплаты так называемой дорожной пошлины уже который год на слуху. Водители считаю ее несправедливой, и чтобы не платить, отказываются от прохождения техосмотра, без которой его не пройдешь. Если попадаются – платят штрафы, выходит дешевле, пишет kp.by.

Вопрос прорабатывается Минтрансом, сейчас стали известны подробности: для контроля уплаты пошлины могут применять камеры скорости, которые сейчас стоят по всей стране. Каждый раз, когда такая камера сфотографирует машину без техосмотра, ее владельцу придет «письмо счастья»:

- Мы сможем использовать камеры для многих целей, в том числе и для контроля за уплатой добровольного страхования и контроля за дорожной обстановкой, - рассказал в эфире «Беларусь 1» Андрей Рыбак. - Это незначительное усовершенствование не требует больших денежных средств, а те дивиденды, которые мы можем получить и в безопасности, и в вопросе контроля, могут быть очень значительными.

В компании «Безопасные дороги Беларуси», которая обслуживает единую систему фотофиксации нарушений ПДД, сообщили, что имеют техническую возможность подключить к своей системе базу данных ТО и оплаченных страховок, если такие будут предоставлены соответствующими организациями – РУСП «Белтехосмотр» и Белорусское бюро по транспортному страхованию, которое объединяет страховые конторы. Еще один момент: для того, чтобы новая система заработала, нужно вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, уплату госпошлины могут и вовсе отвязать от техосмотра:

- Сегодня наиболее перспективный и революционный вариант, который предложила рабочая группа, - не привязывать уплату госпошлины к техосмотру, - заявил председатель постоянной комиссии «палаты представителей» по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. - Предлагается уплата по заявительному принципу. Как это работает? Если человек не ездит зимой, он не платит за это время. Если он знает, что в апреле будет пользоваться машиной - идет и оплачивает определенный период: месяц, два или больше. Предполагается, что это будет уже не пошлина, транспортный сбор. Годовая ставка будет разбита по месяцам. Кроме того, планируется задействовать мотивирующий механизм: при уплате за год и более применять коэффициент 0,9, - сказал Андрей Рыбак.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Новым налогом белорусских автовладельцев обложили с начала 2014 года: госпошлиной за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Ее величина зависит о массы автомобиля. На большинство легковушек (разрешенная максимальная масса которых - от 1,5 до 2 тонн) составляет 147 рублей в год. Оплачивать пошлину нужно во время прохождения техосмотра. Многие водители с тех пор решили: техосмотр не проходить, пошлину не платить – мол, штрафы все равно обойдутся дешевле. По официальной статистике 30% всех водителей страны стали ездить без техосмотра. Через полгода после введения пошлины, увеличили штраф за непройденный техосмотр и введи повторность. А в 2016 году Минтранс предложил вообще запретить движение машин, не прошедших техосмотр. Объясняли все, конечно, безопасностью, но в кулуарах говорили, что цель нововведения – сбор пошлины. В результате предложение не прошло. С тех пор руководство страны придумывает, как обязать водителей оплачивать пошлину, а заодно и проходить техосмотр – к этому моменту от этой процедуры отказалась уже половина водителей.