Черчилль и Рейган возвращаются Юрий Сандул, «Укринформ»

20.03.2018, 9:59

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Кремль настойчиво, быстро и отчаянно ускоряет это событие.

Европейский Союз поддержал требования Великобритании к России в деле об отравлении бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Министры иностранных дел стран — членов ЕС приняли сегодня совместное заявление.

Министры говорят, что ЕС шокирован тем, что впервые за 70 лет применено нервно-паралитическое вещество, разработанное в России. Министры также говорят, что использование химического оружия абсолютно неприемлемо, поскольку оно представляет угрозу для всех, нарушает международное право и подрывает международный порядок. Министры призвали Россию срочно ответить на вопросы Великобритании и немедленно и полностью раскрыть свою программу «Новичок». Министры заявили о полной солидарности с Великобританией и поддержке ее усилий осудить виновников преступления. По сути, это все.

Как видим, речь идет - по крайней мере пока - лишь о моральной поддержке. Да и требования министров к России явно опоздали: Россия уже ответила на них, причем в грубой, а потому в абсолютно однозначной по содержанию, форме. Поэтому заявление министров очень и очень многим не понравится, особенно у нас, в Украине, тем, кто считает бесполезной тратой сил и времени попытки стыдить Кремль, призывать его делать хорошее и не делать плохого.

Трудно не согласиться с мнением, что никакие призывы Россию не остановят. Собственно, это давно не мнение, а абсолютно реальный факт. Утешаться тем, что Евросоюз единогласно поддержал Великобританию в явном конфликте с Россией, а значит можно говорить о зарождении (создании) конкретной антироссийской коалиции или о ее укреплении (если началом считать санкции за агрессию против Украины), не очень получается. Слишком уж очевидной выглядит неспособность или нежелание (неготовность) Запада к немедленному и адекватному ответу агрессору.

И все-таки нам придется смириться с тем, что иначе, чем есть, быть не может. Запад так устроен, такова природа его политической системы, что решения о войне, о жесткой конфронтации принимаются медленно, часто с явным опозданием. Если бы в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, Париже все решали так же быстро, как в Москве, то мир был бы совсем другим, причем — гораздо худшим. Может, даже, его давно бы вообще не было, относись лидеры Запада к своим гражданам так же презрительно и цинично, как лидеры в Кремле к своим. В таком случае мы, может, уже давно сгорели бы в мировой ядерной войне.

Тереза Мэй и Маргарет Тэтчер

Мы очень сожалеем, что на Западе сегодня нет второго Черчилля, второго Рейгана, второй Тэтчер. К сожалению, это очень упрощенный, а поэтому неправильный подход к проблеме. Он предполагает зависимость судьбы мира от отдельных личностей, а это не так. Вспомним одно из самых популярных высказываний того же Черчилля: демократия — плохая форма правления, но лучшей нет. Мы традиционно делаем акцент на его второй части, и правильно делаем, однако полезно также иногда обращать внимание и на первую. Что Черчилль имел в виду, когда говорил: демократия — плохая форма правления? Вот это и имел в виду, что слишком много времени и усилий тратится на принятие решений. Что нужно считаться с мнением большинства (в правительстве, парламенте, в обществе), а оно, это большинство, как показывает история, мыслит преимущественно консервативно, с опаской, с нежеланием резких перемен, с недоверием к прогрессу и так далее. Большинство, как правило, ошибается, а действительно умные в каждом обществе всегда в меньшинстве. Каждому, кто благодаря собственному уму вырывается вперед и видит дальше других, приходится преодолевать упорное сопротивление большинства, которое ничего не хочет менять. Тем более, что сейчас большинство на Западе, то есть — обычные обыватели, вполне довольны своей нынешней жизнью (благосостоянием и безопасностью) и не желает никаких резких, а потому рискованных изменений.

Да, очевидно, что действия России требуют сегодня более резкой реакции Запада, его вялость только поощряет Кремль к дальнейшей агрессии. Но так же очевидно, что большинство на Западе поймет это только тогда, когда, грубо говоря, жареный петух сделает свое дело. Черчилль стал лидером нации тогда, когда произошло ужасное поражение британской армии во Франции, когда случился Дюнкерк, а над Британией нависла реальная угроза вторжения чужой армии. А до тех пор лидером был некий Чемберлен, который по желанию большинства избегал войны и все договаривался о мире.

И в этот раз будет так же. Применение химического оружия с потенциальной угрозой для тысяч и миллионов толкает большинство британцев к осознанию, что нации нужен Черчилль, а не Чемберлен. Такой вывод еще не сделан, но он уже приближается. Такое осознание происходит и по всему Западу. Медленно, с остановками и сомнениями, но процесс идет. Россия очень хотела бы его остановить, однако в принципе не может этого сделать без того, чтобы не отказаться от своей цели — утвердиться в статусе СССР-2 на карте мира. Тут или — или. Или Кремль продолжает использовать проблему Запада в скорости принятия решений и его нежелание воевать, и тем самым просто заставляет Запад звать в лидеры нового Черчилля-Рейгана, который «похоронит» Россию, как похоронил СССР-1; или отказывается от агрессии и спокойно деградирует за несколько десятилетий до полного коллапса страны и потери власти под жалостливые соболезнования не таких, как Черчилль или Рейган, лидеров Запада.

Собственно, одно «или» Кремль уже выбрал и действует в нем быстро и решительно. Теперь ждем медленного, с опозданием, но неизбежного появления нового Черчилля.

Юрий Сандул, «Укринформ»