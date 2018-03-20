Весеннее равноденствие: что можно и нельзя делать 20 марта 20.03.2018, 10:35

Солнцестояние наступит сегодня в 16 часов 15 минут по Гринвичу.

В этом году День весеннего равноденствия приходится на 20 марта: солнцестояние наступит в 16 часов 15 минут по Гринвичу.

С одной стороны, этот праздник символизирует приход долгожданного тепла и отступление холодов. И с другой, является уникальным природным явлением, ведь именно в этот день солнце всходит точно на востоке, заходит точно на западе и находится 12 часов под горизонтом, а 12 часов над ним. Лучи небесного светила направлены ровно на экватор, в результате чего по всему миру день и ночь будут длиться одинаковое количество времени, пишет vkurier.by.

Весеннее равноденствие: что нужно сделать в этот день?

1. Убраться в доме и вынести мусор. Причем, не просто избавиться от пыли, но и освободиться от ненужных вещей: перебрать старую одежду, выбросить треснутую посуду, поломанную мебель и весь хлам.

2. Помыться и тем самым очистить свое тело. Также следует знать, что любые косметические процедуры в этот день особенно полезны. Найдите время, чтобы сделать маску для лица, пилинг для тела, поухаживайте за своими волосами – День весеннего равноденствия поможет продлить молодость и укрепить здоровье.

3. Запомнить свой сон. Сноведения в эту ночь считаются вещими, поэтому нужно постараться их правильно понять: возможно, это какой-то знак свыше.

4. Сформулировать свои планы на будущее. Для этого можно использовать обычный лист бумаги, на котором нужно по пунктам написать свои желания в утвердительной форме и проставить предполагаемую дату их исполнения.

5. Избавиться от негатива. На другом бумажном листке изложить все негативные мысли, которые тревожили в прошлом году, а затем его сжечь.

6. Навестить родных. В этот день можно отправиться в гости, поговорить по душам, повеселиться и пошутить. Чем веселее пройдет День весеннего равноденствия, тем лучше.

7. Простить даже старые обиды.

8. Загадать желание. Считается, что оно обязательно исполнится.

9. Посчитать проталинки. Кто сорок насчитает, у того весна счастливой будет.

День весеннего равноденствия: что нельзя делать

1. Злиться. Даже мысли в этот день обладают разрушающей силой.

2. Проводить время бесцельно. Пустые развлечения к добру не приведут. Гораздо лучше поставить перед собой новую четкую цель и начать что-то важное.

3. Конфликтовать и выяснять отношения, особенно с близкими людьми.

4. Наказывать детей и обижать животных.

Народные приметы в этот день

Раньше в некоторых местностях наши предки в День весеннего равноденствия выпекали печенье в виде жаворонков. С этими «птичками» дети бежали на улицу и зазывали весну.

Этот обряд был связан с тем, что по поверьям в День весеннего равноденствия возвращались с Юга перелетные жаворонки и другие птицы.

Наблюдали наши предки и за погодой: если мороз, то он продержится еще сорок дней, а если тепло и светит солнце, то заморозков уже можно не бояться. Какая погода в этот день, такая и ближайшие сорок дней будет.

Но при этом снег на День весеннего равноденствия сулит хороший урожай овощей и хлеба.