Дело о ДТП возле ТЦ «Замок»: Грузовик был неисправен, а водитель мог предотвратить наезд 20.03.2018, 10:43

Фото: tut.by

CК завершил громкое дело о наезде на пешеходов в Минске.

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении водителя, который совершил наезд на пешеходов на переходе возле торгового центра «Замок», пишет kp.by.

Напомним, 2 декабря прошлого года, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов, около 17.00 водитель автомобиля ЗИЛ-5301 наехал на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. В результате ДТП погибла на места девочка 2006 года рождения, а ее бабушке, брату и еще двум пешеходам причинены травмы.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, техосмотр этого авто не проводился с 2017 года, а в августе 2017-го водитель даже получил за управление авто без техосмотра штраф.

- Особый акцент при расследовании уголовного дела был сделан на установлении технического состояния ЗИЛ-5301. Для этого следователем после детального осмотра автомобиля была назначена комиссионная автотехническая экспертиза, согласно выводам которой получены данные, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении, - сказала Юлия Гончарова.

Также выяснилось, что водитель видел красный сигнал светофора и мог бы пропустить пешеходов, если бы автомобиль был технически исправен. Также, по мнению следствия. У водителя была возможность увести машину от пешеходов, наехав на газон или ограждение.

СК отправил информационные письма в Министерство транспорта и коммуникаций и Мингорисполком с предложениями по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

Обвиняемый признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы частью 2 статьи 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.