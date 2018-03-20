Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози 20.03.2018, 10:46

Николя Саркози

Фото: Getty Images

Задержание связано с делом о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали бывшего президента страны Николя Саркози. Задержание связано с делом о финансировании его избирательной кампании 2007 года, пишет «Reuters» со ссылкой на судебные источники.

JUST IN: Former French president Nicolas Sarkozy in police custody in investigation over campaign financing - court source pic.twitter.com/TU5mpNGq3d — Reuters Top News (@Reuters) 20 марта 2018 г.

В скором времени Саркози будет допрошен. Уголовное дело появилось в 2012 году, позже расследование приостановили, к нему вернулись только в 2017 году. В начале января в рамках этого дела арестовали предпринимателя Александра Джухри.