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Во Франции задержали экс-президента Николя Саркози

  • 20.03.2018, 10:46
Николя Саркози
Фото: Getty Images

Задержание связано с делом о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Сотрудники правоохранительных органов Франции задержали бывшего президента страны Николя Саркози. Задержание связано с делом о финансировании его избирательной кампании 2007 года, пишет «Reuters» со ссылкой на судебные источники.

В скором времени Саркози будет допрошен. Уголовное дело появилось в 2012 году, позже расследование приостановили, к нему вернулись только в 2017 году. В начале января в рамках этого дела арестовали предпринимателя Александра Джухри.


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