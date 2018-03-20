Россия начала военные учения в оккупированном Крыму 1 20.03.2018, 11:22

Фото: mil.ru

В маневрах примут участие порядка 8 тысяч военнослужащих и 1400 единиц техники.

Лагерные сборы артиллерийских соединений и воинских частей Южного военного округа России, в том числе в оккупированном украинском Крыму, продлятся около месяца. В мероприятиях примут участие порядка 8 тыс. военнослужащих и 1400 единиц вооружения и военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема".

Россия начала военные учения в оккупированному Крыму, сообщает пресс-служба министерства обороны России 19 марта.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в лагерных сборах артиллерии ЮВО примут участие самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности артиллерийских частей, дислоцированных в Северо-Кавказском регионе и на Дону.

"На вооружении дивизионов большой мощности находятся 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходная артиллерийская пушка "Пион". Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других", – сообщили в министерстве обороны.

В ведомстве добавили, что "в ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра".

"Лагерные сборы артиллерийских соединений и воинских частей ЮВО продлятся около месяца. Мероприятия боевой подготовки носят плановый характер и направлены на повышение боевой слаженности подразделений. Всего в лагерных сборах принимают участие порядка 8 тыс. военнослужащих и задействовано около 1400 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", – сказано в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.