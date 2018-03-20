Фотофакт: В Лебяжьем, где люди выступали против снежного полигона, провалился экскаватор 20.03.2018, 12:05

Назревает новая спецоперация по спасению тяжелой техники.

Осенью 2017-го Минск болел за тонущий в Колодищах экскаватор несколько дней кряду. Теперь, кажется, назревает новая спецоперация по спасению тяжелой техники, пишет onliner.by.

Вчера вечером горожане заметили погрязший в грунте экскаватор на месте снежного полигона в Лебяжьем. Именно там, где местные жители жаловались на свалку под окнами престижных домов. Надеемся, в этот раз бедняге не придется страдать и просиживать в яме всю рабочую неделю, как его коллеге.

Как рассказали представители ЖК «Променад», сейчас на месте случившегося их техника не работает, а о произошедшем никто, кажется, и не слышал.

— Там только снежный полигон. Это, видимо, городской экскаватор погряз, который на снежном полигоне работал, — предположил главный инженер.

Ранее замглавы администрации Центрального района Вадим Передня объяснял, что на территории будущего ЖК организован снежный полигон, территория снежной свалки согласована со всеми заинтересованными службами города. Вывозить снег за пределы города коммунальные службы не могут: минимизируют затраты. Пустующие площадки подбираются в городской черте по согласованию с экологами.