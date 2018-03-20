Журналистку Ольгу Чайчиц снова вызывают в суд 20.03.2018, 11:47

Ольга Чайчиц

Фото: racyja.com

Власти продолжают преследование независимых журналистов.

На этот раз журналистку будут судить по статье 22.9 КоАП ( «нарушение законодательства о СМИ») за сюжет о протестах жителей против уплотнения в зоне безбарьерной среды для инвалидов по зрению на улице Якубовского, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Я пойду на суд, но это просто повод напомнить снова о проблеме на улице Якубовского», – говорит Ольга Чайчиц.

Также фрилансеру звонили из боровлянской милиции и сообщили о составлении протокола на нее и оператора Андрея Козела за съемки с избирательных участков во время досрочного голосования. Журналистка отмечает, что там они только снимали, сюжет не делали.

За первые три месяца 2018-го это уже четвертый суд у Ольги [у Андрея было три суда, из которых один – за «неподчинение милиции» (оператора избили) на избирательном участке]. В марте они получили более 1700 рублей штрафа на двоих от Дзержинского районного суда.

В этом году фрилансеров наказали денежными взысканиями на 200 базовых величин (4900 рублей). За прошлый год рабочий тандем за сотрудничество с «Белсатом» получил штрафов на сумму 8556 рублей.