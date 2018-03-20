Криштиану Роналду назван лучшим игроком Португалии 20.03.2018, 11:55

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

ФОТО: GETTY IMAGES

Прошла торжественная церемония чествования лауреатов.

На торжественной церемонии чествования лауреатов сезона в Португалии лучшим игроком страны признан форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает «Прессбол» со ссылкой на официальный сайт Португальской федерации футбола.

Криштиану Роналду в 2017 году в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. На счету португальца в прошлом сезоне 42 гола в 46 матчах за "Реал".

Лучшим тренером года назван Леонарду Жардим, наставник французского "Монако". Под его руководством "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Номинантов на все премии определял специальный совет под руководством Луиша Фигу, а победители определялись голосованием среди тренеров, игроков и болельщиков.