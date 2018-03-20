Президент Польши не поедет на открытие ЧМ-2018 в России 20.03.2018, 11:40

Анджей Дуда

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Анджей Дуда решил, что он не будет участвовать в открытии чемпионата мира по футболу этим летом.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский сообщает «Европейская правда» со ссылкой на эфир RMF FM.

"Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России", - сообщил Щерский, уточнив, что речь идет об отказе Дуды от участия в открытии соревнований.

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда не будет поздравлять президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Щерский пояснил, что, по мнению президента, сейчас неподходящий момент для поздравлений.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.