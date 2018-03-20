«Как в первые дни после Чернобыля» 1 20.03.2018, 12:59

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Фото: «Радыё Свабода»

Как живут сельчане возле нового целлюлозного завода.

7,4 миллиона рублей - в такую сумму оценили ущерб своему здоровью и имуществу жители деревни Якимова Слобода около Светлогорска. За три месяца новый завод беленой целлюлозы выбросил в воздух 113 тонн вредных веществ - в 23 раза больше годовой нормы, передает «Радыё Свабода».

Головная боль, кашель, удушье, кровь из носa - последствия вони

Первую вонь в Якимовой Слободе и Светлогорске начали ощущать в начале ноября 2017 года.

«Напоминало первые дни после взрыва в Чернобыле. Все слышали, что что-то произошло, но никакой информации населению не давали. Люди были растеряны», - рассказывает Тельман Маслюков, руководитель экологической инициативной группы граждан в Светлогорске.

Но слово «метилмеркаптан» директор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Юрий Крук впервые публично использовал 23 февраля - через три месяца после начала выбросов. Власти и руководство завода обычно используют формулировку «газ с плохим запахом».

«Говорить, что мы им отравляемся, наверное, не совсем правильно», - цитирует Крука местное издание.

Иное отношение к газу у жителей Якимовой Слободы. У разных людей он вызвал головную боль, рвоту, удушье, у некоторых шла кровь из носа.

«Нам сказали, это не вредно. Главный врач был. А моего мужа тошнит. Рвет горло, кашель. Дышать тяжело», - говорит Алла из Якимовой Слободы, которая живет недалеко от нового завода.

Еще худшие последствия у людей, работающих на новом заводе. Сергей работает рабочим на старом целлюлозно-картонном комбинате - рядом с новым заводом. Он говорит, что открывал больничный в дни, когда выбросы метилмеркаптана попадали в его цех.

«Когда запускали и ветер был в нашу сторону, дышать было очень трудно, - говорит Сергей. - А у девушки, которая пошла работать на новый завод, отекает гортань, совсем не может дышать, когда запускают завод. Это химически опасно».

Завод строится по указу Лукашенко

В 2012 году власти заявили, что около Светлогорского целлюлозно-картонного комбината (СЦКК) между городом и Якимова Слобода построят новое предприятие - завод беленой целлюлозы. На старом Светлогорском ЦКК производят целлюлозу, пригодную только для технических сортов бумаги и картона. Беленую целлюлозу приходится импортировать, так как из 13 действующих целлюлозно-бумажных предприятий ее ни одно не выпускает.

Предполагалось, что новый завод обеспечит потребности внутреннего рынка и будет производить беленую целлюлозу на экспорт.

Новый завод должен устроить около 500 человек. Часть их, как ожидается, перейдет из старого предприятия, а еще пару сотен работников - это новые рабочие места.

Первоначально проект оценивался в 700 миллионов долларов. Почти все деньги получены из китайского кредита. Строители - тоже китайцы, компания САМС. Руководство компании уверяет, что вложенные в завод деньги быстро окупятся. Ежегодный валютный доход от экспорта беленой целлюлозы они оценивают в 400 миллионов долларов.

Однако людей, которые живут рядом с новым заводом, интересовала прежде всего его безопасность и экологиченость. В 2012 году в Светлогорске собрали более 10 тысяч подписей против нового строительства. Главная претензия - на предприятии собираются производить целлюлозу с использованием хлора. Это технология, которая уже не используется при строительстве новых предприятий.

Жители Светлогорского района подавали в суд на целлюлозно-картонный комбинат - заказчиков нового завода. Также обращались в администрацию Лукашенко, так как проект исходил как раз из указа белорусского диктатора. Администрация заверила, что экология города не пострадает, а суд отклонил иск, потому что хлорная технология отбеливания целлюлозы не запрещена законом.

«Хлорная» целлюлоза на 20% дешевле, но опасность несут вредные выбросы. Прежде всего - метилмеркаптан. Руководство завода убеждало и продолжает уверять, что новый завод будет экологически чистым.

Газ не фиксировали, так как нет приборов, которые его обнаруживают

Только после того, как город и Якимова Слобода стала накрывать вонью метилмеркаптана, администрация завода разослала по квартирам листовки, где обещала, что «веществ с плохим запахом» во время работы завода не будет. Но как называются эти вещества и что делать, если от них становится плохо, до сих пор в городе никто не объяснил.

В январе экологическая инициатива получила ответ Республиканского центра гидрометеорологии, контроля радиоактивного загрязнения и мониторинга окружающей среды. В нем говорилось, что запахи в окрестностях Светлогорска - это сложные органические соединения, «определение концентраций которых не входит в аккредитацию местной лаборатории».

В Светлогорске работает много людей химических специальностей. Они первые и озвучили, что вонючие запахи - это именно метилмеркаптан.

«По запаху опытные химики могут определить его без приборного оборудования. Еще в ноябре от химиков, экологов и медиков поступали предположения, что это именно метилмеркаптан», - говорит Тельман Маслюков.

Вонючий газ - это метилмеркаптан. Он образуется при варке целлюлозы. По технологии газ должен сжигаться в специальном котле. Как поясняет Юрий Крук, в ходе пусконаладочных работ химикатов было недостаточно, чтобы запустить котел. Поэтому вредные газы выбрасывались в атмосферу.

На заводе говорят о минимальном количестве выбросов. Но какая доля метилмеркаптана попала в воздух, неизвестно. Дело в том, что на новом заводе до сих пор нет газоанализатора - прибора, определяющего количество вредных газов в выбросах. Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии, например, еженедельно публикует отчет о загрязнении воздуха. Но метилмеркаптан там не фигурирует, так как ранее в Беларуси таких выбросов не было и никто не замерял этот газ.

«Ни заказчик, ни природоохранные санитарные учреждения, ни руководство района до начала запуска не подумали, что нужно заказать методику выявления газов, которые могут быть выброшены в атмосферу», - говорит Тельман Маслюков.

«В большой дозе может вызвать смерть»

Метилмеркаптан - опасный газ. «Вещество может всасываться в организм при вдыхании. Оно раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание газа может вызвать отек легких. Вещество может воздействовать на центральную нервную систему. Воздействие в большой дозе может вызвать смерть», - пишут о нем химические справочники.

Белорусские медики раньше не сталкивались с воздействием метилмеркаптана, а в России его начали исследовать еще в 1990-е. Этой темой давно занимается Юрий Ковальский, заведующий кафедры в Дальневосточном государственном медицинском университете. В своих исследованиях он пишет, что воздействие метилмеркаптана на производстве приводит к патологии органов, в том числе повышении заболеваемости раком.

Особенно уязвимы к метилмеркаптану дети. В городах, где работают целлюлозные комбинаты с выбросом этого газа, у детей возникает отставание в физическом и психическом развитии, росте и весе. Также у них повышенная заболеваемость нервной, костно-мышечной, мочевыводящих систем и органов пищеварения. Такие выводы сделал в своей докторской диссертации Виталий Филонов, который также работает в Дальневосточном государственном медицинском университете.

На заводе уверяют - выбросов метилмеркаптана не будет, когда завод начнет работать в полную силу. В феврале Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что завод не будет принят в эксплуатацию, если там будут нарушения. Однако местные все равно не доверяют официальным ответам. Особенно после замалчивания про выбросы метилмеркаптана.

«Каждый человек имеет право на достоверную информацию о том, что там происходит, - говорит Елена Маслюкова, представитель правозащитного центра «Вясна» в Светлогорске. - На защиту своей жизни и своих близких. Но государство к ним не прислушивается».

Ни одного довольного нет

«Без комментариев» - самый частый ответ жителей Якимовой Слободы, когда они видят телекамеры.

Не под запись они жалуются на завод, который выбрасывает вонь; власти, что никак не реагируют на плохую экологию, на работодателей, которые пугают увольнением за любые интервью. Один человек даже посоветовал вообще ничего не писать, а скорее уехать из Слободы, «чтобы не было проблем».

«Борются в основном пенсионеры, - говорит Елена Маслюкова. - Люди трудоспособного возраста также против, но они не выступают открыто».

80-летний Вадим Васильевич, местный художник, говорить не боится, потому что его уже «Бог зовет». Более 20 лет назад он переехал в Якимову Слободу из загрязненной радиацией зоны. Сейчас, говорит он, здесь будет другое пятно загрязнения.

«Ни одного довольного нет, но люди боятся говорить. Когда воняло, я поехал в город. В контору зашел, а там человек шесть сидят. Спрашиваю у них: "Почему Слобода бастует, а вы молчите?" Говорят: "Пожалуемся - нас выгонять". Напугали людей».

Также не на камеру жалуется бывший афганец из Якимовой Слободы. На работе, говорит он, предупредили, чтобы он «не раскрывал рта».

«Я за себя уже не боюсь. За детей и внуков страшно. Мои соседи, когда здесь воняло, в Речицу детей отвозили - 60 километров. Так как запах этот стоял повсюду вокруг».

В Якимовой Слободе понимают, что завод, в который вложили более 700 миллионов долларов, никто не закроет.

«Единственный вариант, что руководство поменяет фильтры и наладит производство, - говорит местный житель Роман. - Пахнет же не только простым людям. Но и всем, кто живет в Светлогорске - чиновникам из исполкома в том числе. С другой стороны, у нас народ привык к тому, что плохо пахнет».