Протестующий в Бресте: Я ребенку пообещал, что завода не будет, поэтому я здесь 3 20.03.2018, 12:25

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Почему люди выходят на центральную площадь против аккумуляторного завода.

В воскресенье, 18 марта противник строения аккумуляторного завода в очередной раз собрались на площади Ленина в Бресте «кормить голубей». Таким образом брестчане протестуют против строительства в санитарной зоне Бреста вредного производства, сообщает «Брестская весна».

Кормление голубей закончилась песней «Жить», которую брестчане накануне специально написали и сделали видеоклип, чтобы власти почувствовали ответственность за свои действия.

На площади можно было послушать мнение горожан:

«Они (власти) говорят, что не ожидали, что в Бресте столько грамотных людей, которые могут им (властям) утереть нос».

«Мы бы им (властям) поверили, что они построят свои дома рядом с заводом. Отчего же они все уезжают, продают имущество и сваливают».

«Моя дочь из садика пришла и о вредном заводе, от которого дети заболеют, рассказывает. Я ребенку пообещал, что завода не будет, поэтому я здесь».

«Я был на 5-часовой встрече в облисполкоме в пятницу, они не ответили ни на один вопрос!»

Видно, что несмотря на обещания властей разобраться, властям никто не верит и расслабляться не собирается.

В заключение брестчане проскандировали «Нет заводу!»