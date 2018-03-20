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В центре Минска стали троллейбусы

  • 20.03.2018, 12:33
  • 1,430
Архивное фото bymedia

На улице Кальварийской временно прекращено движение троллейбусов.

«Похоже, на Немиге у троллейбусов закончилось электричество, все стоит в обе стороны», — сообщают читатели tut.by.

Как пояснили в «Минсктрансе», с 11.45 на улице Кальварийская на остановке «Кальварийская», «Площадь Богушевича» произошло повреждение контактной сети. Из-за этого остановились троллейбусы на маршрутах № 4, 7, 9, 12, 13, 40, 44, 46, 53, 57.

Движение троллейбусов маршрутов № 4, 7, 9, 13, 44, 57 организовано по улицеТимирязева, маршрутов № 40, 53 — до площади Жукова.


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