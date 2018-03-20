Политолог: Путин передаст полномочия одному из соратников 9 20.03.2018, 12:49

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В Кремле сложилась непростая ситуация.

Итоги голосования на президентских «выборах» в России 18 марта и то, что может принести четвертый срок Владимира Путина России и миру, в программе «Вот так» на телеканале «Белсат» обсуждает содиректор Центра российских исследований имени Бориса Немцова в Праге политолог Александр Морозов:

- «Победа» Путина с 77% голосов – это всего лишь атмосфера звенящего восторга, которая раздается среди кремлевских журналистов и экспертов. В реальности проблема явки далась Кремлю с большим трудом. Для этого был устроен советский формат выборов с пряниками и колбасой.

Во-вторых, «выборы» Путина проходили при большом патриотическом угаре последних лет. В таких условиях можно было ожидать и 80%-й поддержки населения. Если Путин – вождь нации, то он, как Александр Лукашенко и Нурслтан Назарбаев, должен получать от 89 до 99% голосов. А пока он получил только 77%.

Здесь сложилась непростая ситуация еще и потому, что Кремль реально занимается постройкой прозрачной системы голосования. Ведь Путин – безальтернативный кандидат и никакой условный «навальный» не просочится на выборы. Получается очень интересный эффект: «прозрачная», с видеокамерами, система голосования сочетается с архаической политической системой.

- В этой связи многих интересует вопрос: станет ли четвертый срок для Путина последним?

- Мое мнение такое: Путин передаст полномочия кому-то из своих близких соратников. Никакой угрозы здесь нет. Он собирается достроить свою бюрократию. Страна находится в положении осажденной крепости, и политическая элита будет и при другом «мини-путине» поддерживать тот же курс. В 2030 году, когда первый срок преемника Путина закончится, ему будет всего 77 лет он будет вполне молодым человеком, который сможет вернуться обратно.