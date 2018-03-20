В Кобрине разрешили празднование 100-летия БНР 20.03.2018, 12:52

Местные власти санкционировали мероприятие.

Пикет, посвященный 100-летию БНР, пройдет 25 марта в центре Кобрине, сообщает «Радыё Свабода».

Об этом сообщил активист Алесь Мех, который рассказал, что местные власти санкционировали мероприятие.

Александр Мех говорит, что пикет запланирован на открытой площадке перед главным входом в Кобринский дворец культуры на улице Ленина, 4. Время проведения - 11: 00 -15: 00.

«Разрешение на пикет - редкое явление в Кобрине. Например, раньше пикет в поддержку РЭПа на 15 марта был запрещен. Поэтому к разрешению на 25 марта люди очень положительно отнеслись, хотим жить по-настоящему в независимой стране. А это решение - важный шаг в этом направлении», - говорит Александр Мех.

В регионах праздновать столетие БНР разрешили в Бресте, Барановичах, Гродно и Лиде.