Бар в Британии бесплатно наливает своим клиентам выпивку 2 20.03.2018, 12:53

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Но есть одно условие.

Владельцы одного из баров Британии предложили своим посетителям бесплатные напитки. С одной лишь оговоркой: кружку наполнят тому, кто соберёт на ближайшем пляже ведро мусора. Так владельцы борются с экологическими проблемами страны, а посетители получают возможность отогреться горячим сидром после двухминутной прогулки по очень замусоренному пляжу, пишет сайт medialeaks.ru.

Бары и их владельцы бывают разными. В одних посетитель не получит ни капли алкоголя, пока не сдаст бармену один из своих ботинков в качестве залога за кружку, а другие готовы бесплатно предложить клиентам напитки — нужно лишь принести в бар ведро с мусором.

Запись об инициативе неизвестного, но явно заботящегося об экологии питейного заведения рассказал на Reddit пользователь Chazster567. Реддитор опубликовал фотографию, которую сделал в одном из баров своего города. Владельцы заведения вывесили перед входом в бар табличку, которая обещала посетителям бесплатный напиток, если они соберут на пляже ведро мусора. Вёдра к посланию прилагались.

Пользователям Reddit понравилась инициатива неизвестного бара. Некоторые из них пожалели, что такого заведения нет и рядом с их домами.