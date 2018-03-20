Трэш от Минсктранса: Люди с морковью и «псих»-безбилетник 2 20.03.2018, 13:11

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Для «Минсктранса» сняли серию роликов – и они очень неоднозначные.

На Youtube-канале «Креативная реклама byart.by» набирает популярность серия роликов, снятых для «Минсктранса». Сitydog.by решил узнать, кто стоит за их созданием.

ЧТО ЕЩЕ ЗА РОЛИКИ

В наземном транспорте Минска не первый месяц крутят социальные ролики, подписанные «Минсктрансом». В одном актер Евгений Крыжановский в костюме контролера призывает оплачивать проезд и не мусорить в салоне. В других роликах в образе доктора он объясняет, какие тяжелые проблемы со здоровьем будут у «зайцев» и у тех, кто не держится за поручни.

К ролику «О зайцах» оставлено два комментария: «Я, конечно, все понимаю, нужно как-то объяснять народу, что необходимо оплачивать проезд. И я с этим полностью согласен, но вот эти ролики – это дичь какая-то»; «Это просто треш, а не ролики. Побоялись бы такое выкладывать. Уровень студентов».

КТО СДЕЛАЛ ЭТИ РОЛИКИ

Серию роликов придумал и снял продюсерский центр Евгения Крыжановского.

– Тему о свинках придумали транспортники «Минсктранса». Нам понравился этот сюжет, и мы его сняли. Во всех роликах снимались сотрудники «Минсктранса», а пассажиры – это артисты нашей киностудии, – рассказал актер.

По словам Крыжановского, «ролики воздействуют»:

– Мне после много людей говорили: «Мы теперь платим». Даже моя дочь говорит: «Папа! Я не могу теперь ездить зайцем».

Евгений Крыжановский объяснил, что его участие в съемках – это пожелание заказчика и одновременно одна из фишек продюсерского центра: известный артист привлекает больше внимания зрителей.

– Государственные организации выбирают нас, потому что понимают, что за приемлемую цену получат хорошее качество, – говорит артист.

Кстати, скоро студия снимет еще одну серию для «Минстранса», которая будет посвящена правилам дорожного движения. Первый ролик будет о том, как водители паркуют автомобили на остановках и тем самым мешают автобусам.

ЧТО ГОВОРЯТ О РОЛИКАХ ДРУГИЕ РЕЖИССЕРЫ

Андрей Гнёт, который снимал рекламные ролики для МТС, life:), брендов «Сочный», «Аліварыя», «Савушкин продукт», «Беллакт», не очень впечатлен коммуникацией «Минсктранса»:

– Комментировать самодеятельность с профессиональной точки зрения почти невозможно, мы же не ждем чудес микса от диджея на школьной дискотеке. С другой стороны, этот пример студенческой пробы пера (скорее, даже антипример) создан для крупного государственного предприятия. А значит, вероятно, мог быть коммерческий заказ, который исполнен таким «прекрасным» образом. В любом случае я сторонник бескомпромиссного «не умеешь – не позорься».

Режиссерка Юлия Ляшкевич, которая известна как создательница социальной рекламы для ЮНИСЕФ и МЧС, менее бескомпромиссна:

– Если рассчитывали на аудиторию российских каналов, программы Петросяна, то неплохо. Ролик «Псих» достаточно приличный. Остальное, особенно с морковкой, даже неуважительно, но в социальной рекламе любят людей загнобить. Хоть в целом идея хорошая. Это не самое худшее, что я видела в белорусской рекламе. Она как будто из прошлого 30-летней давности. Очень стариковская реклама для зрителей «Кривого зеркала» и концерта Крыжановского.

Дмитрий Войновский, директор рекламного агентства Capitalist Digital, уверен, что такие ролики со взрослыми не сработают:

– Это лучше, чем ничего, но не больше. Очень старый формат подачи информации, а Крыжановский как носитель такой информации не может быть воспринят серьезно. Ролик нацелен на правильные проблемы: понятно, что в транспорте надо держаться за поручни. Но показывать решение запугиванием – это примитивно. «Дети, не берите спички» – для взрослых так не работает. Очень старая советская примитивная схема. Скорее всего, рекламу никто не тестировал: ни на этапе концепции, ни на этапе сценария, ни на этапе готового ролика.

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