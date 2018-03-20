Рабочий из Гродно: Без халтурки бы не прожил 4 20.03.2018, 13:27

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Как живет гродненский сантехник, который со своей зарплатой ни разу не видел моря.

Сайт Newgrodno.by запустил новую рубрику «Живем как можем», в которой гродненцы рассказывают о своих доходах и расходах. Первым героем стал рыжеволосый сантехник Иван. Весельчак и шутник, как отзываются коллеги – «местный Павел Воля»: анекдоты рассказывает без остановки и на любые темы. Но жизнь у Ивана сложилась иначе, чем у знаменитого артиста. С отличием окончил 41 ПТУ в Гродно по специальности «Монтажник», после – отслужил в армии, устроился сантехником в областную больницу. Некоторое время работал на сборке мебели. Несколько лет назад вернулся к профессии сантехника.

— Заработок тот же, что и на предыдущем месте работы, а времени свободного больше, можно найти «халтуру», — говорит Иван. Ежемесячная зарплата мужчины в настоящее время – 360 рублей. Работает с 8 утра и до 5 вечера, в его обязанности входит прием звонков от жильцов, обслуживание двенадцати домов на Девятовке, осуществление профосмотров и подготовки к отопительному сезону.

Живет в «трешке» вместе с сестрой и ее семьей. Квартира досталась в наследство от матери.

— У меня отдельная комната, там всегда холостяцкий беспорядок. Надо бы шкаф купить и все разложить, но на новую мебель не зарабатываю. Пока сам смастерил полки, — рассказывает Иван. Расходами по квартире занимается сестра, она же покупает продукты и готовит. В ежедневном рационе – мясо, крупы и сладости. Сам же мужчина приобретает хлеб, молоко и кефир. Чаще всего отдает сестре половину зарплаты, а если в хорошем настроении, то может отдать и весь заработок.

Одежду и обувь Иван покупает редко, по мере необходимости приобретает нижнее белье и носки.

— Если надо что-то посерьезнее – куртку или джинсы, иду в секонд-хенд. К тому же родственники много отдают вещей: свитера, рубашки, брюки, — отмечает он.

Еще одна статья расходов Ивана – покупка проездного билета и оплата мобильной связи. Это 40 рублей. На сигареты тратит еще 30 рублей в месяц.

— По выходным могу себе пива с чипсами позволить, к подруге в гости сходить. Вот на 8 марта тюльпанов не покупал, девочек знакомых словесно поздравил, только сестре 5 рублей дал на конфеты, — вспоминает мужчина.

На черный день ничего не откладывает. В квартиру тоже ничего не покупает. Что может – делает руками: чинит электроприборы, собирает мебель, делает ремонт. — Многие обращаются за помощью такого рода – друзья, родственники, соседи. То электроприборы починить, то шкаф собрать, или по сантехнике что-нибудь сделать. Обычно всегда чем-то рассчитываются, чаще на ужин приглашают. Без халтурки я б не прожил, а так всегда на еду заработаю, — говорит Иван. Отдыхать за границу не ездил, моря не видел. Единственный отдых летом – дача у родственников: баня, шашлыки, летняя романтика. Но и здесь гродненцу все равно приходится работать.

— Семью собственную пока не завел, хоть уже и 37. Наверное, достойная девушка хочет достойных условий для жизни, а я не могу пока их обеспечить. Поэтому вот так и живу… — резюмирует герой.