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На выходных Европа перейдет на летнее время

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  • 20.03.2018, 13:31

Разница с Польшей сократится на час.

В последнее воскресенье марта почти все страны — соседки Беларуси переведут стрелки часов на час вперед, пишет «Вечерний Гродно».

Переход на летнее время в этом году пройдет в ночь с 24 на 25 марта. В 3:00 в Польше, Литве, Латвии и Украине стрелки переведут на 4:00. Таким образом, с 25 марта время в Минске и Вильнюсе (Риге, Киеве, Таллине) сравняется. Между Минском и Варшавой (Амстердамом, Берлином) — разница будет составлять 1 час. Россияне, как и белорусы, часы не переводят.

С воскресенья изменится расписание поездов и автобусов, курсирующих в страны ЕС и Украину.

Напомним, в 2011 году Беларусь вслед за Россией от перехода на сезонное время отказалась.


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