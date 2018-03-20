Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы выдать ФСБ ключи шифрования 4 20.03.2018, 13:46

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Это начало процедуры блокировки.

Верховный суд России отклонил иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении данных для расшифровки сообщений интернет-пользователей, сообщает bbc.com.

Суд не стал отменять приказ Федеральной службы безопасности, согласно которому мессенджер обязан по запросу спецслужбы предоставлять ключи для расшифровки сообщений пользователей.

После этого Роскомнадзор направил Telegram уведомление о необходимости представить ФСБ ключи шифрования в течение 15 дней. Неисполнение требования Роскомнадзора может стать поводом к началу блокировки мессенджера на территории России.

Telegram заявил, что намерен подать апелляцию на решение Верховного суда.

Конституция не распространяется

На заседании Верховного суда адвокат Рамиль Ахметгалиев из правозащитной группы "Агора", представлявший интересы Telegram, говорил, что требование ФСБ о передаче ключей шифрования нарушает тайну переписки. Представитель ФСБ с ним не согласился.

"Оспариваемый приказ не устанавливает никакого порядка предоставления информации, которая составляет охраняемую конституцией тайну, или информации ограниченного доступа и, таким образом, не нарушает конституционные права граждан", - заявил представитель ФСБ.

Генеральная прокуратура России поддержала ответчика, заявив, что приказ ФСБ №432 от 19 июля 2016 соответствует нормам закона. "Оснований для удовлетворения исковых требований административного истца не нахожу", - цитирует прокурора Интерфакс.

Штраф за неповиновение

В октябре 2017 года решением мирового судьи компания Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Тогда основатель мессенджера Павел Дуров раскритиковал судебное решение: "Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", - писал он и предложил юристам, которые хотели бы обжаловать решение суда, обращаться в Telegram.

За дело взялись юристы из организации "Агора", обратившись с иском в Верховный суд.

В Кремле заявляли, что речь о блокировке мессенджера не идет. "Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", - говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.