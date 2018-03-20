По-богатому: Власти отапливают заброшенное здание, а в квартирах не хватает тепла 1 20.03.2018, 14:14

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Жители Гродно возмущены странным решением ЖКХ.

С приходом календарной весны и теплой погоды температура в квартирах жилых помещений понижается за счет отключения центрального отопления. В редакцию Newgrodno.by обратились гродненцы с вопросом о том, почему не прекращают подачу тепла в помещения нежилого здания на пл. Тизенгауза, 4Б.

– Заброшенное строение, расположенное за зданием Гродногражданпроекта, стоит с открытыми окнами. Зачем-то в некоторых комнатах оставлены батареи, которые постоянно отапливаются и фактически греют улицу, – недоумевают жители города.

– Причем температура батарей зашкаливает, в то время как в жилых помещениях многие жильцы страдают от нехватки тепла! Гродненцы возмущены тем, что никто не регулирует температуру отопления в заброшенном здании.

– Хотелось бы узнать, почему не регулируют, ведь это явная переплата. И что это за непонятная благотворительность? – написал в редакцию пользователь Артем.

К слову, представители сайта Newgrodno.by специально выехали на место с градусником. Пролежав на батарее 10 минут, термометр показал температуру в 40 градусов по Цельсию. В здании отапливается 4 комнаты на втором этаже и одна на третьем.

Мы связались с главным инженером УЖРЭП Ленинского района, который опроверг эту информацию:

— Здание по адресу Тизенгауза, 4Б не отапливается. Во всех помещениях демонтированы системы отопления. Лишь в помещении парикмахерской на первом этаже действующая система отопления. Никакие бюджетные средства не расходуются на содержание данного здания.

Со слов главного инженера, здание должно быть закрыто для доступа посторонних лиц. Однако проникнуть в него не составляет никаких проблем: двери не заперты, замки отсутствуют.

Напомним, что памятник архитектуры конца XVIII века по адресу пл. Тизенгауза, 4Б, известный в городе как здание Лесной администрации, некоторое время назад был выставлен на аукцион. Однако вскоре это нежилое помещение общей площадью более 560 кв.м было снято с продажи, так как в конце 2017 года администрация Гродненского горисполкома приняла решение о реконструкции и введении в эксплуатацию нежилого здания, включенного в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Проектом предусмотрена внутренняя перепланировка здания с приспособлением его под многофункциональное. Фасады здания планируют утеплить, окна и двери по проекту поменяют на деревянные с двухкамерными стеклопакетами. Также предусмотрен комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Как стало известно, новым владельцем строения бывшей лесной администрации станет Министерство лесного хозяйства Беларуси. В горисполкоме отметили, что новый собственник старинного здания получит его безвозмездно. Ремонтные работы будут вестись Гродненским государственным производственным лесохозяйственным объединением, а после реконструкции здесь будет открыт музей леса и истории лесного хозяйства Гродненщины. В планах должны появиться небольшая гостиница, кафе и фитоаптека.