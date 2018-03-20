Как пара из Минска перезимовала в Таиланде, снимая дом за $250 в месяц 20.03.2018, 14:26

Полезные советы туристам и бюджет путешествия.

Когда в Минске начало подмораживать, Дмитрий и Ангелина сели в машину и уехали в Москву. Потом были самолет, пересадка в Абу-Даби, перелет в Бангкок, затем еще один взлет и посадка, паром до острова — и вот перед глазами пляж, как в рекламе Bounty. Семейная пара из Минска решила поделиться с оnliner.by опытом зимовки в Юго-Восточной Азии. В этом материале — впечатления, полезные советы туристам и бюджет путешествия, разложенный по полочкам.

— Перезимовать в теплой стране хотелось давно. А поскольку сейчас для работы мне достаточно ноутбука и интернета, решил не откладывать мечту, — начинает рассказ Дмитрий Провоторов. — Целью путешествия был Панган — небольшой зеленый остров в Сиамском заливе, популярный у «зимовщиков» из стран СНГ и Европы.

Виза: $40 плюс услуга турфирмы

Осенью и зимой прошлого года многие белорусы, планировавшие отдых в Таиланде, не смогли попасть в эту страну: тайцы резко ограничили количество выдаваемых виз. Люди теряли немалые деньги на отмене и переносе сроков бронирования авиабилетов и жилья. Сейчас, как нас заверили в нескольких турфирмах, задержек в выдаче виз нет. Кстати, с декабря прошлого года почетное консульство Таиланда в Минске стало принимать документы для оформления туристических виз (стоимость одной визы составляет $40 плюс 20 рублей).

— Нам повезло, что успели получить визы до начала всей этой канители с ограничениями и очередями. Пошли по наименее трудозатратному пути, обратившись в турагентство. Заплатили 140 рублей на человека ($40 за визу и $30 за услуги), — говорит Дмитрий. — С момента выдачи визы туристу дается три месяца, чтобы въехать в Таиланд. Даже если вы въехали в последний день, в стране можно находиться до 60 дней, а если надо больше, можно продлить срок пребывания, но только на 30 дней. Когда перед нами встал этот вопрос, мы переплыли на пароме с одного острова на другой, нашли там иммиграционный офис и за 1900 бат на человека ($60) получили нужные штампы в паспорта. Те, кто хочет задержаться в стране дольше трех месяцев, вылетают в соседнюю Малайзию, оформляют там новую визу на два месяца плюс один и возвращаются обратно. Знаком с людьми, которые живут так годами.

Самолет, автобус, паром. Двое суток в пути

Из Минска в Бангкок напрямую не летает ни одна авиакомпания. Поэтому до Пангана Дмитрий с Ангелиной добирались ровно двое суток. В 21:00 выехали из Минска и ступили на остров спустя 48 часов.

— Логистика была довольно сложная. Машину до Москвы нашли с помощью сервиса BlaBlaCar, заплатили за поездку $30. Потом был авиаперелет до Бангкока с пересадкой в Абу-Даби ($465 на двоих). Из Бангкока долетели на самолете в провинцию Сураттхани, а дальше — автобусом и паромом до Пангана.

Вообще, это не самый бюджетный вариант. Насколько мне известно, дешевле всего в Таиланд летают Туркменские авиалинии — из Минска с пересадкой в Ашхабаде. В онлайне билеты не продают, нужно ехать к ним в офис и узнавать цены. Билетов на нужные нам даты у них не было, поэтому мы выбрали Etihad Airways с вылетом из Москвы.

Важный момент: для путешествия в Таиланд нужен обратный билет домой либо в третью страну. Без него могут отказать в выдаче визы или не пустить на борт самолета. Мы застраховали себя покупкой билета в Куала-Лумпур, поскольку действительно планировали лететь туда после Таиланда. Но Панган настолько нам понравился, что мы решили провести там все время, которым располагали.

Дом среди пальм по цене аренды минской «однушки»

Ребята летели на Панган без предварительной брони жилья. План был такой: поселиться в дешевом хостеле и на месте смотреть подходящие варианты домов для жизни. За три дня в хостеле заплатили $20, арендовали мотобайк — и начали колесить по острову.

— На Пангане есть два способа найти жилье: ты либо обращаешься к местным агентам, либо ищешь сам. Агенты хороши тем, что с ними можно связаться заранее, еще до поездки, и они быстро подберут нужный вариант по своим базам данных. Но и запросят за свои услуги немалую комиссию — в среднем долларов 100. Бывает, агенты сами снимают дома на целый год, а затем сдают их по своей цене с накруткой.

Так что, если у вас много свободного времени и есть желание сэкономить, лучше искать самим. Тем более что вероятность влипнуть в неприятную историю невелика. По крайней мере мы, проведя на острове три месяца, о таких случаях не слышали.

На Пангане часто попадаются таблички House for Rent. Рядом на лавочке может сидеть владелец дома или кто-то из его родственников, в любом случае будет указан номер телефона. Спешить тут не следует: стоимость аренды одинаковых по комфорту и расположению домов может отличаться раза в полтора-два.

Стоимость жилья на Пангане, как и на других островах Таиланда, зависит не только от расстояния до берега, но и от сезона. В период с декабря по март, когда массово прибывают зимовщики, владельцы недвижимости повышают цены примерно в полтора раза. Как раз в это время погода на Пангане становится наиболее благоприятной для отдыха: не слишком жарко (до 30°C) и минимум осадков.

— Помотавшись по окрестностям, мы смогли найти дом в центре острова за $250 в месяц. Огромным плюсом было то, что на тот момент дом был абсолютно новым, до нас там никто не жил. Значит, никакой плесени и пожелтевшей сантехники, — продолжает Дмитрий. — Вообще, с владельцем нам крупно повезло. Мы арендовали дом как раз накануне высокого сезона, когда цены на жилье на острове еще были снижены, и на протяжении трех месяцев он не требовал никаких доплат. В период нашествия туристов нам попадались аналогичные дома по цене $400 в месяц. Также наш добродушный таец не затребовал с нас деньги за электроэнергию. На Пангане 1 кВт·ч в стоит 7 бат (около четверти доллара), и, как правило, туристы отдельно платят по счетчику.

Дом, который арендовали Дмитрий с Ангелиной, представляет собой небольшую одноэтажную постройку на сваях с террасой. Это типичное жилье экономкласса, которое туристы могут найти в Таиланде. Внутри — студия с большой кроватью и кухонной зоной, а также санузел. Из бытовой техники были холодильник, микроволновка и вентилятор (дом с кондиционером обошелся бы на $70—100 дороже). В санузле был душ с горячей водой, в стоимость проживания также входил высокоскоростной интернет.

— Мы сняли действительно недорогой и хороший дом, где все было новое. Из-за отсутствия кондиционера сильно не переживали: дом находился под пальмами и в жару не перегревался. Расположение позволяло удобно путешествовать по всему острову, а до берега моря можно было добраться на байке за 10 минут. Так что переплачивать за близость к морю не было никакого резона, — дополняет Ангелина.

Более просторные дома с улучшенной отделкой и хорошей мебелью на Пангане стоят в районе $500—600 в месяц. За эти деньги можно рассчитывать на огороженную территорию, общий бассейн для жителей нескольких домов. Встречаются и виллы за $1000—1500 в месяц. Самый же дешевый вариант — бамбуковое бунгало без кухни за $150 в месяц.

— Много ли на Пангане минчан? Хватает. Мы познакомились с несколькими ребятами. Один из них диджей: сезон работает, сезон отдыхает на острове. У второго в Беларуси бизнес, связанный с видеонаблюдением. В свое время он удачно вложился в криптовалюту. Еще один наш парень — бывший айтишник — живет на Пангане два года и занимается прокатом байков, — рассказывает Дмитрий. — Россиян, конечно, гораздо больше. Многие поселились там давно и развивают свой бизнес: у кого-то школа йоги, у кого-то русская баня. На Facebook есть большое русскоязычное сообщество жителей Пангана, где можно задать любой вопрос и получить помощь в проблемной ситуации.

Плотно поесть в кафе можно за $15 на двоих

Дефицита кафе и ресторанов на Пангане нет. В меню заведений достаточно блюд азиатской и европейской кухни. Традиционную тайскую лапшу пад тай с различными ингредиентами (овощи, курица, морепродукты и так далее) готовят на каждом углу. Еда вся свежая, но может оказаться чересчур острой. Тайцы кладут в блюда много чили, имбиря и других своеобразных приправ.

Достопримечательность острова — рынок еды с импровизированным фуд-кортом в городе Тонг Сала, куда каждый вечер съезжаются местные жители и туристы. Блюда здесь дешевле, чем в ресторанах и кафе, и готовится все прямо на месте.

По субботам с наступлением вечера одна из улиц в Тонг Сала перекрывается для транспорта и становится пешеходной. Продавцы выкатывают свои тележки со всякими вкусностями и сувенирами. Чего там только нет: блинчики роти, морепродукты на шпажках, всевозможные шашлыки, грили и суши, свежевыжатые соки, сиропы и чаи, вкуснейшие тайские десерты. Хрустящие тараканы и кузнечики тоже в наличии.

— В целом на еду и бензин в месяц у нас уходило примерно $350. Питались в основном дома. Покупали продукты в супермаркетах и готовили на кухне. Цены — примерно как у нас. Что-то дороже, что-то дешевле. Непривычным было то, что в местных магазинах нет черного хлеба и почти отсутствует шоколад, а если и есть, то очень дорогой, — рассказывает Дмитрий. — В местных кафешках мы наедались за $10—15 на двоих. В основе большинства традиционных блюд — лапша и рис. Много курицы, и она на Пангане обалденно вкусная, со всякими соусами. Тайцы немного перебарщивают со специями, что меня, в отличие от Ангелины, не напрягало, поскольку люблю поострее. «МакДональдса» на острове нет, видели один KFC, но на фастфуд в таком месте, честно говоря, как-то и не тянуло.

Аренда мотоцикла: за царапину сдерут по полной

Красивых и интересных мест на Пангане достаточно, а потому грех не исследовать остров вдоль и поперек. И лучшим средством для поездок будет мотобайк. Наши ребята арендовали далеко не новый мотоцикл Honda Click за $100 в месяц, на котором проехали за все время порядка 3000 километров.

— С арендой байков надо быть очень осторожным. Местные разводят туристов на деньги. Вообще, тайцы очень приятные и радушные люди, но эти ребята в конторах проката — просто мафия какая-то. При возврате мотоцикла они обязательно найдут какую-нибудь царапину и выставят счет, — предостерегает Дмитрий. — Можно качать права, скандалить, вызывать полицию, но ничего не выйдет — тебе подсунут договор, где указана стоимость каждой детали и стоит твоя подпись. С одного русскоязычного парня, который упал на дорогом байке, за царапины содрали 25 000 бат (это примерно $800).

Один раз мы тоже упали. Дело было так: на нас побежала собака, я резко ускорился, а впереди перекресток. И я понимаю, что если не заторможу, то мы вылетим под машину. При торможении подвернулось колесо. «Зарылись», поцарапали всю правую часть мотоцикла, ну и сами со ссадинами остались. Падение обошлось нам всего в $4, а все потому, что мы арендовали байк у нормальных русских ребят, которые не дурят туристов. Поскольку мотоцикл был поцарапан еще до меня, они предложили заплатить только за разбитое зеркало. Отсюда совет: арендовать байки на Пангане надо только у русских или у проверенных порядочных тайцев (такие тоже встречаются).

Чего делать категорически нельзя

Перед тем как отправляться в дальние дали, разумный турист соберет максимум информации о стране пребывания и тем самым оградит себя от неприятных инцидентов, а порой и от проблем с полицией. Полагаясь на план «на месте разберемся», многие гости Таиланда рискуют попасть на серьезный штраф или даже оказаться за решеткой. Например, бытует мнение, что на курортах, где кипит бурная ночная жизнь, можно свободно употреблять легкие наркотики.

— Марихуана в Таиланде официально запрещена, и за ее употребление по закону можно угодить в тюрьму или заплатить огромный штраф. Но разные травки свободно продаются в некоторых барах, на что полиция закрывает глаза. Серьезные неприятности начнутся, если полиция обыщет вас на улице и найдет несколько граммов марихуаны. Когда мы жили на острове, полиция задержала с травкой каких-то парней из России. Их завезли в участок и требовали $4000, кое-как ребятам удалось откупиться за $1200, и через два дня их отпустили, — вспоминает Дмитрий.

С парогенераторами тоже шутки плохи. Вейпинг в Таиланде официально запрещен. Вероятно, таким образом власти королевства поддерживают местную табачную монополию. На островах к «парящим» электронку прохожим полицейские относятся более снисходительно, а вот на материковой части страны могут и в тюрьму упрятать. Осенью прошлого года по интернету разлетелась новость о задержании в Паттайе пары российских туристов — им пришлось провести день в участке, заплатить залог в $3000, чтобы не попасть в тюрьму, и дожидаться суда.

Full Moon Party, закаты и рассветы

Панган — преимущественно тихий и спокойный остров, но случаются дни и ночи, когда жизнь здесь бурлит, как варево в котле у ведьмы. Самая известная вечеринка на острове — Full Moon Party. Проводится она раз в месяц в полнолуние на пляже Хаад Рин, где собирается не менее 10 тыс. человек. Full Moon Party — это много алкоголя, фаер-шоу, музыка от диджеев и танцы на песке до утра.

— Один раз мы выбрались на эту пати. Скажу грубо, но как есть: большая быдлотусовка. Громкая музыка, пьяных постоянно выносят, кто-то блюет в море, кто-то туда в туалет ходит. Любители вечеринок оценят, но нам не зашло, — говорит Дмитрий. — На острове есть куда более интересные места и занятия. Мы встречали рассветы и закаты, объездили все пляжи, бродили в тропических лесах и поднимались в горы, катались ночью по острову. Этими моментами Панган и запомнится на всю жизнь.

Трехмесячная зимовка в Таиланде обошлась минчанам в $3744 на двоих. Расходы не самые бюджетные, но и не шиковые. При желании можно было уложиться в меньшую сумму, поселившись в простом бунгало и сэкономив на перелете, найдя билеты подешевле.

Расходы на все путешествие на двух человек:

Авто Минск — Москва (BlaBlaCar) — $30

Билеты Москва — Бангкок — $465

Билеты Бангкок — Панган (самолет, автобус, паром) — $93

Билеты Панган — Бангкок (паром, автобус) — $66

Билеты Бангкок — Санкт-Петербург — $600

Авто Санкт-Петербург — Минск (BlaBlaCar) — $30

Визы (через агентство, сама виза стоит $40) — $140

Справки из банка (на английском языке) — $20

Страховка на четыре месяца — $120

Аренда дома на три месяца — $750

Аренда байка Honda Click — $330

Еда, бензин, развлечения и прочие расходы — $1100