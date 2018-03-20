Исландское правительство может бойкотировать ЧМ-2018 в России 1 20.03.2018, 14:53

Правительство сборной Исландии может присоединиться к бойкоту Великобританией ЧМ-2018.

Министр иностранных дел скандинавской страны Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. При этом сборная Исландии точно поедет на ЧМ, сообщает «Трибуна».

«Это уникальная возможность. Мы не просто самая маленькая по населению страна, которая сыграет на ЧМ, мы самая маленькая страна с огромным отрывом. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете.

Отравление Скрипаля в Великобритании и бойкот? Конечно, мы обсуждаем это. Этот вопрос касается не только Британии. Нам нужно определиться со своей позицией и обсудить это с союзниками. Пока никакого решения не принято», – сказал Тордарсон.