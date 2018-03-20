Михаила Жемчужного снова отправили в ШИЗО 2 20.03.2018, 14:57

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Это уже 24-е наказание, наложенное на политзаключенного в Горецкой колонии.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что 15 марта политзаключенный Михаил Жемчужный получил очередное взыскание - семь суток помещения в ШИЗО, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Это уже 24-е наказание, наложенное на политзаключенного с августа 2017 года - времени его перевода в колонию №9 г. Горки.

Напомним, проблемы у Михаила Жемчужного начались как раз со времени перевода в колонию №9, где с попустительства администрации для него были созданы унизительные условия для отбывания наказания, организована кампания травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений. Формальными основаниями для наказаний администрация называла неизменные отказы политзаключенного переходит в отряд, сформированный из осужденных «с низким статусом». Политзаключенный действительно отказывался, однако, перед каждым направлением в ШИЗО обосновывал свои отказы и просил администрацию представить ему безопасные условия.

Надо отметить, что за последний месяц произошли определенные изменения в ситуации отбытия наказания Михаила Жемчужного. Так, 1 марта, после очередных десяти суток в ШИЗО, начальник колонии сказал заключенному, что он может идти в обычный отряд №3, так как якобы «уже все хорошо» (значит, вопросы со статусом решены). Однако, его появление в этом отряде вызвало негативную реакцию других осужденных. Чтобы избежать конфликта, Михаил Жемчужный оставил отряд и снова получил десять суток ШИЗО.

Во время отбывания этого наказания политзаключенного ознакомили с документом за подписью начальника колонии, что ему предоставляется безопасное место, но «в условиях отряда №3». После очередных десяти суток ШИЗО начальник колонии снова повторил Михаилу Жемчужному, что «у него все в порядке» и снова направил в отряд №3. Ситуация повторилась, и чтобы снова избежать конфликта с заключенными, политзаключенный отказался оставаться в отряде. После этого получил сначала трое, а затем семь суток ШИЗО. В результате Михаил Жемчужный написал начальнику колонии, что пойдет в отряд №3, когда администрация согласует его присутствие там с другими заключенными. В ближайшие дни, когда закончатся семь суток ШИЗО, ситуация должна проясниться.

Также стало известно, что Михаил Жемчужный получил ответ из Департамента исполнения наказаний, куда он обращался с просьбой о переводе его для отбывания наказания в другую колонию. Однако ДИН уклонился от решения проблемы и в своем письме отметил, что вопрос о переводе в другое место решает начальник колонии. Михаил Жемчужный в ближайшее время намерен обратиться к нему с соответствующей просьбой.

Необъяснимую позицию заняла прокуратура Могилевской области, которая рассматривала жалобу Жемчужного. В письме, полученном политзаключенным, областная прокуратура указала, что будет рассматривать его обращения после оплаты госпошлины. С данной ситуацией правозащитники намерены разбираться отдельно.

Михаил Жемчужный по-прежнему не получает корреспонденцию и не может писать письма сам. Не доходят даже заказные письма, которые ранее передавались политзаключенному в короткие промежутки между помещением в ШИЗО.

Несмотря на сложную ситуацию, Жемчужный намерен продолжить обжалование решений суда Горецкого района от 13 марта (четыре взыскания: один месяц помещения в ПКТ от 4 сентября, по десять суток ШИЗО - 5 октября и 16 октября, пять суток ШИЗО - 26 октября) и 16 марта (трое суток ШИЗО 24 января) в кассационной инстанции - Могилевском областном суде.