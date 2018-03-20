В Витебской области увеличат ставки единого налога 4 20.03.2018, 15:24

1,021

С ИП и физлиц хотят дополнительно привлечь $300 тысяч.

За счет повышения ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и физлиц в бюджет Витебской области в 2018 году планируют дополнительно привлечь 600 000 рублей, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Предусматривающий повышение налогов проект решения Витебского областного «совета депутатов» «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» вынесен на общественное обсуждение, об этом сообщается на сайте облисполкома.

Самой большой остается ставка единого налога для торговцев автотехникой вне торговых мест — проектом предлагается установить ее в областном центре (далее тоже указаны ставки для Витебска) в размере 417 рублей, таким образом, рост этого налога составит около 7,5%.

Также остается высоким налог для иностранцев, торгующим в Витебске произведениями живописи, графики, скульптуры и изделиями народных промыслов и ремесел — теперь им придется заплатить 408 рублей за разовую реализацию не более 5 дней в месяц, здесь рост составит 7,3%.

Ставка единого налога на торговлю одеждой из кожи и сложной бытовой техникой на торговых объектах будет установлена в размере 266 рублей, вне торговых объектов — 318 рублей, соответственно ставки вырастут на 7,3 и 7,4 процента.

Таксистам с автомобилями вместимостью до 6 пассажиров придется платить 182 рубля (рост 7,7%), если же пассажирских мест более 7, то налог будет 218 рублей (рост 7,4%). При круглосуточной деятельности такси ставка налога, соответственно, составит 222 рубля (7,2%) и 248 рублей (7,4%).

Увеличится ставка единого налога и на ту деятельность, которую можно осуществлять без регистрации индивидуальным предпринимателем. Например, за разработку вебсайтов теперь нужно будет заплатить 97 рублей в месяц вместо 90, а за фотосъемку 126 рублей вместо 117.

Увеличение размера ставки единого налога власть аргументирует тем, что у индивидуальных предпринимателей за 2017 год выручка от реализации товаров, работ, услуг увеличилась более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Например, у ИП, торгующих непродовольственными товарами, рост выручки составил 129,4%, оказывающих услуги по ремонту предметов личного пользования, бытовых изделий и др. — 128%, таксистов — 132,5%. Предприниматели, занимающиеся этими видами деятельности, составляют 41% от предпринимателей — плательщиков единого налога.

Учитывая сложившиеся экономические факторы, инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области предложила увеличить действующие ставки единого налога на уровень индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам, то есть на 7,4%.

Общественное обсуждение проекта решения «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц» будет проходить до 26 марта. Предыдущий раз ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Витебской области поднимались в начале 2017 года.