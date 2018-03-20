Победитель престижных гонок в Аризоне посвятил свой успех юбилею БНР 2 20.03.2018, 15:19

Канадец белорусского происхождения выиграл в трехдневных состязаниях.

Канадский велогонщик белорусского происхождения Антон Воробей победил в престижных гонках «Tucson Bicycle Classic» в Аризоне. Свою победу он посвятил 100-летию провозглашения независимости БНР, сообщает «Радыё Свабода».

В трехдневной гонке «Tucson Bicycle Classic» в этом году приняли участие почти полтысячи велогонщиков из США, Мексика и Канады.

Уроженец Минска Антон Воробей выступает в созданной им вместе с друзьями команде «Toronto Hustle». За несколько месяцев от основания она стала сильнейшей в Онтарио.

Победу во 2-м этапе, и 2-е место в общем зачете в гонках Антон Воробей посвятил столетию БНР.

«25 марта - очень важная дата для белорусов, и особенно для тех, кто покинул страну и живет за границей. И для тех, кто на родине, и помнит свое наследие после нескольких поколений угнетения и диктатуры. Это 100-летний юбилей борьбы за свободу народа Беларуси. Как долго мы будем помнить и бороться, так долго будет жить дух Беларуси и надежда обрести свободу вновь», - написал Антон Воробей в своем Фейсбуке.

Антону 32 года. Он живет в Канаде. В Торонто Антон закончил ландшафтная архитектуру и прекрасно рисует. Написанная им икона Кирилла Туровского украшает алтарь белорусской церкви столицы Онтарио.

Белорус всходил на подиум в 24-часовых гонках в сольном разряде по горному велосипеду. Представлял Канаду в соревновании лучших гонщиков мира в гонках «Spring Challenge». В прошлом году Антон выиграл этап в международной гонке в Коста-Рике.