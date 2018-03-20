Как белорусам попасть на учебу в Италию? 20.03.2018, 15:55

В последние годы тенденция получения образования за границей усиливается.

Белорусская молодежь все чаще задумывается о получении высшего образования в таких странах, как Чехия, Германия, Литва, Латвия, Польша, США, Великобритания, пишет Дария Бадяй для tio.by.

Италия также входит в круг популярных стран, которые наши молодые сограждане частенько выбирают для учебы.

Почему именно Италия?

Ответ прост. Италия – роскошная страна. Стоит один раз здесь побывать, как влюбишься во все эти крохотные старинные городишки, затерянные среди холмов на севере, потрясающие морские пейзажи на юге, еду, живопись, бережно хранимые руины и многое другое.

Переезд в другую страну для многих сопровождается культурным шоком. Невольно появляются навязчивые мысли: «А как же язык?», «А как меня примут?» и так далее…

Сразу скажем, что итальянцы отличаются необыкновенным радушием. Они всегда рады распахнуть свои дружеские объятия всем иностранцам. Пожалуй, именно это качество и отличает итальянцев от других, более чопорных, европейцев.

Итальянский образ жизни значительно отличается от нашего. Они живут в свое удовольствие, размеренно и со вкусом, смакуя жизнь. Образование для итальянца не является самоцелью и уж точно не является смыслом жизни. Это так типично для итальянца – отучиться половину учебного процесса, а потом взять и бросить все, ни о чем не жалея. Все намного проще, чем мы привыкли. Вероятно, именно поэтому и система образования построена таким образом, чтобы не студент подстраивался под нее, а система подстраивалась под студента.

В Италии студенты сами определяют предметы, которые будут в их расписании, студенты сами регулируют, когда им сдавать экзамены. И это обусловлено исторически. Ведь такая система впервые зародилась в Болонском университете, одном из самых старых университетов Европы, основанном в начале XI века! Это не была система, созданная профессорами, исключительной власти которых должны были подчиняться ученики, посещающие их лекции, а ассоциация студентов, сама выбирающая руководителей, которым подчинялись профессора. Нам даже трудно такое представить, не правда ли?

Сегодня образование в Италии рассчитано на самостоятельность, и это может быть в диковинку отечественному студенту. Ведь мы привыкли, что преподаватель все разжует и даже сделает определенный кусок работы за студента.

Находясь в Италии, нашему студенту придется смириться с мыслью, что большую часть материалов придется искать и учить без помощи преподавателя. Необходимо будет грамотно распределять свое время, то есть рассчитывать только на свои силы. В противном случае учеба может затянуться на долгие годы, хотя для итальянцев это обстоятельство не является проблемой. Здесь считается нормой учиться по восемь лет – вместо привычных для нас четырех. Скажем так, нет «установки» побыстрее окончить учебу и найти работу. Ведь учеба – это тоже удовольствие, зачем спешить, а главное куда спешить? La vita è bella! – сказал бы итальянец. Тем более что во время учебы студенты имеют право работать 20 часов в неделю. Занятия здесь, как и в большинстве европейских стран, начинаются в октябре, а заканчиваются уже в мае. Опять же, все во благо студента, чтобы жара не отвлекала от учебного процесса.

В Италии, как нигде в мире, здания университетов являются отдельным видом архитектурного искусства. Всего таких древних университетов насчитывается около 15 только на территории Италии, в мире их количество составляет 45.

Одними из самых известных и желанных являются два университета – Падуанский и Неаполитанский.

Падуанский университет, расположенный на севере Италии, был основан в 1222 г. – в связи с назревшим конфликтом в Болонском университете. Преподаватели и студенты были не согласны с руководством Болонского университета и решили отстраниться и организовать свое учебное заведение. Отсюда и девиз университета – «Свобода Падуи, всеобщая и для всех». Именно Падуанский университет в период эпохи Возрождения становится одним из главных центров развития науки – астрономии, медицины и права. В 16 веке в Падуанском университете оказался наш земляк -- Франциск Скорина – и удачно сдал экзамен на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Попробуйте, возможно, повезет и вам!

При Падуанском университете также действует один из старейших ботанических садов Европы, созданный в середине 16 века. На сегодняшний день сад объявлен всемирным наследием ЮНЕСКО. В хорошую, солнечную погоду, а она такова практически всегда в Италии, студенты могут заниматься, находясь на территории сада, дискутировать, в общем, полностью погружаться в процесс обучения.

Сегодня Падуанский университет славится своим высоким качеством преподавания в гуманитарных науках, инженерии, математике, физике и медицине.

В южной части Италии находится еще одно популярное учебное заведение – Неаполитанский университет Фридриха II. Он образовался в далеком 1224 году и благополучно функционирует до сих пор. Данный университет на 2 года младше своего собрата, Падуанского университета. Историческая уникальность данного учебного заведения заключается в том, что это первый в Европе университет, обучение в котором проходило без согласия Папы Римского, что само по себе нонсенс и было недопустимо в то время. Университет г. Неаполь имеет, пожалуй, одну из самых выдающихся библиотек в Италии. Ее собрание насчитывает более восьмисот тысяч томов. Недалеко от университета действует станция метро, которая так и называется «Университет». Данная станция метро отличается своим незаурядным дизайнерским оформлением – яркостью цветов и в буквальном смысле этого слова «живым» интерьером.

Как же поступить нашему студенту в университеты Италии?

Как и в большинстве стран, в Италии высшее образование можно получить как в государственных, так и частных учреждениях образования. Вне зависимости от того, частный это университет или государственный, большинство программ преподается как на итальянском, так и на английском языках.

Для того, чтобы подать документы в итальянский ВУЗ, необходимо иметь за плечами 12 лет среднего образования. Поскольку в Беларуси курс общего среднего образования рассчитан на 11 лет, то необходимо иметь еще 1-2 года обучения в университете, что подтверждается академической справкой, где будет отражена успеваемость студента за отведенный период времени. Если все это уже пройденный этап, то вот пошаговая инструкция для поступающего:

Выбрать высшее учебное заведение в соответствии с вашими потребностями. Оптимальный вариант – использовать сайт Министерства образования Италии. Именно там всегда будет наиболее актуальная информация.

Уточнить сроки подачи документов в выбранный ВУЗ, а также период сдачи экзамена (если таковой имеется). Сроки подачи и даты вступительных экзаменов документов индивидуальны для каждого вуза. Данная информация уточняется на сайте университета.

Собрать все необходимые документы (аттестат о среднем образовании и др.) и отнести на перевод к аккредитованным переводчикам, поставить на оригиналы итальянский апостиль.

С начала марта следить за информацией на сайте посольства, поскольку именно весной объявляются сроки подачи документов на легализацию, заполнить modello А - анкету, в которой необходимо указать место, где намерены учиться (анкету можно скачать на сайте Минобразования Италии). Консульский отдел отправит копии в выбранный университет.

Далее следует период ожидания приглашения от университета. Обычно это июль - август. Приехать на вступительный экзамен по итальянскому языку. Экзамен сдают в сентябре, в том случае если нет соответствующего сертификата о подтверждении знаний итальянского языка, если данный сертификат имеется, то, скорее всего, в сентябре не нужно будет ехать на экзамен. В большинстве университетов требуют уровень знания итальянского B2. Если все сдано, то возвращайтесь домой и оформляйте студенческую визу. Для получения студенческой визы необходимо иметь приглашение вуза Италии с подтверждением о зачислении, медстраховку, справку о доходах родителей.

Хочу обратить внимание, что это общая информация для всех поступающих, более подробную информацию можно получить, изучив сайт выбранного вами университета, в консульском отделе посольства Италии, а также на сайте Министерства образования Италии.

Так что, если вы задумываетесь об образовании за рубежом – обязательно обратите внимание на университеты Италии, и, велика вероятность, что именно здесь вы найдете достойное место для своих научных изысканий и полюбите эту страну всем сердцем, как люблю ее я.