«Дело Каддафи» живет и побеждает Саркози Юрий Сафронов, «Новая газета»

20.03.2018, 16:01

За что задержали экс-президента Франции.

Утром во вторник, 20 марта, бывшего президента Франции, который приехал в парижский пригород Нантер на допрос к следователям криминальной полиции, взяли под стражу. На допросы Николя Саркози ездит достаточно регулярно, но задержали его впервые за последние три с лишним года — в последний раз здесь же в парижском пригороде Нантере его задерживали на сутки в июле 2014 года — по итогам 15-часового допроса. Следователи подозревали Саркози сразу в нескольких преступлениях, в том, числе, в нелегальном финансировании его президентской кампании-2007 деньгами ливийского лидера Муамара Каддафи. Именно по этому делу, как сообщает имеющая свои источники в следственной группе газета Le Monde, экс-президент Франции задержан сегодня: у следствия, вероятно, появились новые доказательства.

Во-первых, новые сведения предоставили ливийцы — несколько деятелей режима Каддафи.

Во-вторых, как сообщает Le Monde, «в последние недели французское правосудие располагает документами, изъятыми в ходе обысков, проведенных в 2015 году в швейцарском доме Александра Джухри». Почему правосудие не могло «располагать» ими ранее, пока не сообщается. Но точно известно, что Николя Саркози до сих пор занимает очень видное место во французской политике — место некоронованного авторитета, если хотите. По крайней мере, для представителей «правого» политического спектра — даже для тех, кто сейчас находится в макроновском правительстве.

Упомянутый выше Ахмед Джухри (позднее сменил имя на Александра) — авантюрный политико-финансовый деятель — находится под стражей в Лондоне, и французские правоохранители пытаются добиться его выдачи.

(К слову, Джухри — родственник мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Дочь Носова вышла замуж за его сына. Впрочем, это вряд ли имеет отношение к делу о ливийском финансировании…).

В течение 90-х-2000-х Джухри был видной фигурой внутри французской финансово-политической системы, связанной тысячью нитей с лидерами стран «гибкой демократии» — в Африке, на Ближнем Востоке и в странах бывшего СССР, включая Россию. Если совсем просто: люди, подобные Джухри, нужны и французским магнатам (от оружейников до нефтяников), и французским политикам для того, чтобы договариваться о «чувствительных» (с юридической точки зрения) деталях контрактов.

Александр (прежде Ахмед) Джухри в Лондоне. Франция добивается его выдачи. Фото: EPA

В марте 2015 года Джухри стал основным подозреваемым по делу о возможном финансировании президентской кампании Саркози деньгами Каддафи. У французских следователей, судя по всему, есть доказательства связей Джухри и Саркози. Есть они и у французских СМИ.

Например, в ноябре 2016 года — в разгар праймериз французских правых по выдвижению кандидатуры на пост президента Франции-2017 (Саркози был кандидатом) французский сайт расследований Mediapart публиковал прослушку разговора экс-президента с Александром Джухри. 20 января 2015 года Джухри звонит своему «другу» Саркози из Москвы, куда приехал вместе с бывшим министром иностранных дел Франции де Вильпеном (еще одним «другом России») и просит организовать ему встречу с Путиным.

Подробности прослушки (см. русские цитаты на сайте RFI) могут навести на мысль, что Саркози имел возможность получать на «предвыборную кампанию» и российские деньги, но пока об этом ничего не известно.

Что касается «ливийских денег», то тогда же в ноябре 2016 еще один финансово-политический деятель — франко-ливанец Зияд Такиеддин заявил следователям, что был посредником при передаче денег от Каддафи на кампанию Саркози. Такиеддин утверждает, что в период с конца 2006 по начало 2007 года перевез 5 миллионов евро наличными из Триполи в Париж и передал их Клоду Геану — «серому кардиналу» команды Саркози (после победы Саркози на выборах Геан возглавит его администрацию). Таким образом, Такиеддин повторил заявление Абдаллы Сенусси — бывшего главы ливийской военной разведки (во времена Каддафи), сделанное в сентябре 2012 года на допросе у генпрокурора Переходного национального совета Ливии.

Кроме того, у французских следователей есть блокнот Шукри Ганема, генерального секретаря Высшего народного комитета Ливии и министра нефти. В этих бумагах, как сообщал в 2016 году сайт Mediapart, подробно расписана передача 6,5 млн евро для Саркози.

Впрочем, вероятно, в этих записях речь идет только о малой части от всей суммы: в 2012 году Mediapart обнародовал документ, согласно которому Каддафи принял решение выделить 50 миллионов евро на кампанию Саркози.

Ганем погиб при загадочных обстоятельствах: 29 апреля 2012 года его тело нашли в Дунае, в Вене.

Так совпало, что гибель случилась в период между двумя турами французских президентских выборов, на которых Саркози выдвигался на второй срок. Позднее Mediapart опубликовал попавшую в WikiLeaks аналитическую записку, подготовленную для американского госсекретаря Хиллари Клинтон. В записке смерть Ганема названа «чрезвычайно подозрительной».

Наконец, у газеты Le Monde есть свидетельство Бешира Салеха — бывшего казначея Каддафи.

Весной 2012 года Салех убежал из Франции, где прятался от выданного в Ливии ордера на арест, и скрылся в ЮАР. По данным Le Monde, следствие полагает, что бежать Салеху помог Александр Джухри.

Вечером 23 февраля 2018 года на жизнь Салеха было совершено покушение, когда он возвращался домой из аэропорта Йоханнесбурга. С огнестрельным ранением Салеха доставили в больницу, его удалось спасти. Впрочем, покушение может не иметь никакого отношения к «делу Саркози»: по данным французских СМИ, в последние месяцы Салех предпринимал активные действия по возвращению в ливийскую политику.

Николя Саркози отрицает все обвинения в свой адрес. Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали, как («ливийские») наличные деньги «циркулировали внутри команды Саркози». Например, следствие подозревает, что ливийские деньги «поучаствовали» в покупке парижской квартиры Клода Геана — который был и главой администрации Саркози, и главой МВД Франции (2011-2012). Геан стал обвиняемым по «ливийскому делу» в марте 2015, а сегодня другой приближенный Саркози — и ещё один экс-глава МВД Франции (2009-2011) Брис Ортефё — давал показания по тому же «ливийскому делу» тем же следователям из Нантера. Только евродепутат Ортефё, проходящий в статусе «свободного подозреваемого», смог уехать с допроса, а Николя Саркози пока оставили под стражей. Без предъявления обвинений его могут держать за решёткой не более 48 часов.

Муаммар Каддафи и Николя Саркози в Триполи. 2007 год. Фото: Reuters

Напомним, именно Николя Саркози стал главным инициатором военной операции против режима Каддафи. Если подозрения французских следователей о том, что Каддафи финансировал Саркози, подтвердятся, можно будет сказать, что военная операция закончилась смертью главного свидетеля.

Юрий Сафронов, «Новая газета»