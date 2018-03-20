«Дело Каддафи» живет и побеждает Саркози
- Юрий Сафронов, «Новая газета»
- 20.03.2018, 16:01
За что задержали экс-президента Франции.
Утром во вторник, 20 марта, бывшего президента Франции, который приехал в парижский пригород Нантер на допрос к следователям криминальной полиции, взяли под стражу. На допросы Николя Саркози ездит достаточно регулярно, но задержали его впервые за последние три с лишним года — в последний раз здесь же в парижском пригороде Нантере его задерживали на сутки в июле 2014 года — по итогам 15-часового допроса. Следователи подозревали Саркози сразу в нескольких преступлениях, в том, числе, в нелегальном финансировании его президентской кампании-2007 деньгами ливийского лидера Муамара Каддафи. Именно по этому делу, как сообщает имеющая свои источники в следственной группе газета Le Monde, экс-президент Франции задержан сегодня: у следствия, вероятно, появились новые доказательства.
Во-первых, новые сведения предоставили ливийцы — несколько деятелей режима Каддафи.
Во-вторых, как сообщает Le Monde, «в последние недели французское правосудие располагает документами, изъятыми в ходе обысков, проведенных в 2015 году в швейцарском доме Александра Джухри». Почему правосудие не могло «располагать» ими ранее, пока не сообщается. Но точно известно, что Николя Саркози до сих пор занимает очень видное место во французской политике — место некоронованного авторитета, если хотите. По крайней мере, для представителей «правого» политического спектра — даже для тех, кто сейчас находится в макроновском правительстве.
Упомянутый выше Ахмед Джухри (позднее сменил имя на Александра) — авантюрный политико-финансовый деятель — находится под стражей в Лондоне, и французские правоохранители пытаются добиться его выдачи.
(К слову, Джухри — родственник мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Дочь Носова вышла замуж за его сына. Впрочем, это вряд ли имеет отношение к делу о ливийском финансировании…).
В течение 90-х-2000-х Джухри был видной фигурой внутри французской финансово-политической системы, связанной тысячью нитей с лидерами стран «гибкой демократии» — в Африке, на Ближнем Востоке и в странах бывшего СССР, включая Россию. Если совсем просто: люди, подобные Джухри, нужны и французским магнатам (от оружейников до нефтяников), и французским политикам для того, чтобы договариваться о «чувствительных» (с юридической точки зрения) деталях контрактов.
В марте 2015 года Джухри стал основным подозреваемым по делу о возможном финансировании президентской кампании Саркози деньгами Каддафи. У французских следователей, судя по всему, есть доказательства связей Джухри и Саркози. Есть они и у французских СМИ.
Например, в ноябре 2016 года — в разгар праймериз французских правых по выдвижению кандидатуры на пост президента Франции-2017 (Саркози был кандидатом) французский сайт расследований Mediapart публиковал прослушку разговора экс-президента с Александром Джухри. 20 января 2015 года Джухри звонит своему «другу» Саркози из Москвы, куда приехал вместе с бывшим министром иностранных дел Франции де Вильпеном (еще одним «другом России») и просит организовать ему встречу с Путиным.
Подробности прослушки (см. русские цитаты на сайте RFI) могут навести на мысль, что Саркози имел возможность получать на «предвыборную кампанию» и российские деньги, но пока об этом ничего не известно.
Что касается «ливийских денег», то тогда же в ноябре 2016 еще один финансово-политический деятель — франко-ливанец Зияд Такиеддин заявил следователям, что был посредником при передаче денег от Каддафи на кампанию Саркози. Такиеддин утверждает, что в период с конца 2006 по начало 2007 года перевез 5 миллионов евро наличными из Триполи в Париж и передал их Клоду Геану — «серому кардиналу» команды Саркози (после победы Саркози на выборах Геан возглавит его администрацию). Таким образом, Такиеддин повторил заявление Абдаллы Сенусси — бывшего главы ливийской военной разведки (во времена Каддафи), сделанное в сентябре 2012 года на допросе у генпрокурора Переходного национального совета Ливии.
Кроме того, у французских следователей есть блокнот Шукри Ганема, генерального секретаря Высшего народного комитета Ливии и министра нефти. В этих бумагах, как сообщал в 2016 году сайт Mediapart, подробно расписана передача 6,5 млн евро для Саркози.
Впрочем, вероятно, в этих записях речь идет только о малой части от всей суммы: в 2012 году Mediapart обнародовал документ, согласно которому Каддафи принял решение выделить 50 миллионов евро на кампанию Саркози.
Ганем погиб при загадочных обстоятельствах: 29 апреля 2012 года его тело нашли в Дунае, в Вене.
Так совпало, что гибель случилась в период между двумя турами французских президентских выборов, на которых Саркози выдвигался на второй срок. Позднее Mediapart опубликовал попавшую в WikiLeaks аналитическую записку, подготовленную для американского госсекретаря Хиллари Клинтон. В записке смерть Ганема названа «чрезвычайно подозрительной».
Наконец, у газеты Le Monde есть свидетельство Бешира Салеха — бывшего казначея Каддафи.
Весной 2012 года Салех убежал из Франции, где прятался от выданного в Ливии ордера на арест, и скрылся в ЮАР. По данным Le Monde, следствие полагает, что бежать Салеху помог Александр Джухри.
Вечером 23 февраля 2018 года на жизнь Салеха было совершено покушение, когда он возвращался домой из аэропорта Йоханнесбурга. С огнестрельным ранением Салеха доставили в больницу, его удалось спасти. Впрочем, покушение может не иметь никакого отношения к «делу Саркози»: по данным французских СМИ, в последние месяцы Салех предпринимал активные действия по возвращению в ливийскую политику.
Николя Саркози отрицает все обвинения в свой адрес. Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали, как («ливийские») наличные деньги «циркулировали внутри команды Саркози». Например, следствие подозревает, что ливийские деньги «поучаствовали» в покупке парижской квартиры Клода Геана — который был и главой администрации Саркози, и главой МВД Франции (2011-2012). Геан стал обвиняемым по «ливийскому делу» в марте 2015, а сегодня другой приближенный Саркози — и ещё один экс-глава МВД Франции (2009-2011) Брис Ортефё — давал показания по тому же «ливийскому делу» тем же следователям из Нантера. Только евродепутат Ортефё, проходящий в статусе «свободного подозреваемого», смог уехать с допроса, а Николя Саркози пока оставили под стражей. Без предъявления обвинений его могут держать за решёткой не более 48 часов.
Напомним, именно Николя Саркози стал главным инициатором военной операции против режима Каддафи. Если подозрения французских следователей о том, что Каддафи финансировал Саркози, подтвердятся, можно будет сказать, что военная операция закончилась смертью главного свидетеля.
Юрий Сафронов, «Новая газета»