Синоптики: Завтра будет до +2°С 20.03.2018, 16:22

Днем ожидается снег.

21 марта территория Беларуси будет в основном находиться под влиянием фронтальных разделов, днем на северо-западные районы страны распространится область повышенного атмосферного давления, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по юго-восточной половине страны пройдет снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С; во второй половине дня повысится до -4..+2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.