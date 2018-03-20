В Беларуси изменится расписание поездов из-за перехода на летнее время Украины и ЕС 20.03.2018, 17:03

Ночью с 24 на 25 марта Украина и страны ЕС перейдут на летнее время.

Это станет причиной перемен в расписании международных и внутренних поездов в Беларуси. Tut.by посмотрел, как изменится расписание некоторых из них.

Из-за того, что почти все соседи Беларуси (кроме России) в ночь с 24 на 25 марта переведут стрелки, изменится расписание поездов в Беларуси. В первую очередь это коснется международных направлений, но расписание некоторых внутренних поездов тоже изменится.

Например, поезд 127Б Брест — Варшава сейчас отправляется из Бреста в 15.23. К нему из Минска пассажиров подвозит поезд бизнес-класса 727Б Минск — Брест, отправлением из Минска в 10.57.

С 25 марта оба поезда будут отправляться с начальных точек на час раньше. Поезд 727Б Минск — Брест будет отправляться в 9.55, поезд 127Б Брест — Варшава — в 14.23. Время прибытия пассажиров в Варшаву останется прежним.

Поезда в Киев и Вильнюс будут отправляться из Минска в прежнее время. Однако изменится время их прибытия в конечный пункт.

Так, если поезд 086Б Минск — Киев, отправлением из Минска в 22.40, прибывает в Киев в 7.52, то будет прибывать позже — в 8.56.

Поезд 805Б Минск — Вильнюс и после перевода стрелок в соседних странах будет отправляться из Минска в 7.35, но прибывать в столицу Литвы будет не в 9.05, а в 10.05.

Поезд 803Б Минск — Вильнюс по-прежнему будет отправляться из Минска в 10.35, а приезжать в Вильнюс будет позже — в 13.35 вместо 12.35. При этом время в пути не изменится.

Белорусы и россияне часы переводить не будут.