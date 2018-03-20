Виктор Марчик: После наших протестов отменили декрет №3 20.03.2018, 17:33

Фото: «Радыё Свабода»

Как Слоним участвовал в борьбе против «тунеядского» декрета.

19 марта 2017 года власти в Слониме состоялось Народное собрание, в котором участвовали более 300 человек. После собрания слонимцы приняли обращение к местным вертикальщиков и руководству Беларуси, сообщает «Радыё Рацыя».

Обращение состоял из 11 пунктов: принять новый экономический курс, ориентированный на создание новых эффективных рабочих мест, а не на борьбу с безработными; остановить рост цен, повышение пенсионного возраста, рост за коммунальные услуги; вернуть руководящую роль Конституции, а не антинародных декретов; отменить декрет № 3; отменить систему контрактов; создать условия для развития мелкого и среднего бизнеса, отменить указ №222; обеспечить наши права на получение правдивой и полной информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в Беларуси; обеспечить законные права свободно оформлять подписку на «Газету Слонимскую» в РУП «Белпочта» и покупать ее в киосках «Белсоюзпечать» и другие независимые издания; проведение честных и справедливых выборов всех уровней, вернуть людям право выбора; выпустить на свободу всех задержанных участников мирных акций протеста против декрета № 3, остановить беззаконие правозащитных органов, которые во многих городах Беларуси, в том числе в центре, арестовывали людей без форменного обмундирования и опознавательных знаков с грубым применением силы.

Что поменялось за год после акции протеста в Минске - комментирует активист Слонимского объединения демократических сил Виктор Марчик: «После акций протеста, которые произошли в Минске и в других городах Беларуси, власть приостановила действие декрета №3. Благодаря нашему протесту в Слониме у нас был «круглый стол» с властью, многие вопросы, которые раньше не решались, решились в пользу простых людей. На «Газету Слонимскую» можно подписаться, и она продается в киосках «Белсоюзпечати». Но за год не улучшилась ситуация с рабочими местами, а даже ухудшилось, продолжается давление на предпринимателей. Растут цены на продукты питания и промышленные товары, на коммунальные услуги, на образование и медицину».