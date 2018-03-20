В Витебске вместе со снегом сходят куски зданий 20.03.2018, 17:35

У любого человека при том возникнет один вопрос: а если бы кому-то на голову?

«Давно наблюдаю за этим эркером на Суворова,19. Сегодня он уже выглядел так…», такое сообщение отправил «Витебскому курьеру» сегодня любитель витебской истории Павел Максимов, который, гуляя по весеннему Витебску, увидел на асфальте отломившиеся куски кирпичного здания. Рядом с пострадавшим зданием находится гостиница «Эридан», но упавший эркер относился не к гостиничной, а к жилой части дома.

У любого нормального человека при том возникнет один вопрос: а если бы кому-то на голову? Под зданием не было замечено никаких ограждений. Но не могла же часть фасада отвалиться просто «без объявления войны»?

По словам Павла, в плохом состоянии эта часть была уже довольно давно:

«Осенью уже стал таким, что я ожидал обрушения со дня на день. Но зиму вот простоял».

Отвалившийся эркер, фотография сделана сегодня в 12.38. Фото Павла Максимова