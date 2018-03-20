Видеофакт: В Бобруйском районе водитель пытался скрыться от ГАИ 20.03.2018, 17:55

У водителя из Буда-Кошелево было 2 промилле алкоголя в крови.

Не пропустил пешехода, превысил скорость, проехал под запрещающий знак — самые популярные провинности автомобилистов. В госавтоинспекции ежедневно выявляют десятки нарушителей, пишет сайт bobrlife.by.

Попадаются среди них и так сказать, «ударники», которые одним махом преступают через все мыслимые правила дорожного движения. Такого лихача поймали сотрудники районного ГАИ.

У него было почти 2 промилле алкоголя в крови, но этого показалось мало. Пьяный водитель поехал за добавкой спиртного. В магазине деревни Плёсы мужчина основательно закупился и отправился дальше в свой нетрезвый вояж. Бдительный продавец магазина позвонила в Бобруйский РОВД и сообщила о пьяном визитёре, который поехал в сторону Жлобина. Инспектор Михаил Герасимов отправился на задержание.

Старший инспектор ОГАИ Бобруйского РОВД Алексей Гаспадынич отметил, что время погони нарушитель заехал в деревню Полянки, где колеса его восьмерки увязли в с негу.

Но как оказалось, нетрезвый лихач не намеревался сдаваться и до последнего держал оборону.

Как позже оказалось, водитель приехал из Буда-Кошелёвского района Гомельской области и даже не понимал, что находится в другом регионе. Ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль у него при себе не оказалось. На вопрос сотрудников ГАИ о мотивах своего путешествия пояснил коротко — «бес попутал».

Теперь нарушителю грозит серьезный штраф и лишение водительских прав.