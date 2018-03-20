Стало известно, как подорожает связь 1 20.03.2018, 18:09

Velcom опубликовал новые тарифы.

Сегодня velcom, как и было объявлено в феврале, опубликовал новые, увеличенные тарифы на мобильную связь. Абонентская плата стала больше, также выросла стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг, пишет tut.by.

Ранее сообщалось, что подорожание не превысит 3%. Журналисты собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.

Напомним, в последний раз стоимость мобильной связи velcom изменялась 12 апреля 2017 года. Тогда подорожание составило 9% и коснулось большинства услуг. Тарифы на фиксированную связь последний раз дорожали 1 марта.