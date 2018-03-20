Стало известно, как подорожает связь

Стало известно, как подорожает связь1
- 20.03.2018, 18:09
Velcom опубликовал новые тарифы.
Сегодня velcom, как и было объявлено в феврале, опубликовал новые, увеличенные тарифы на мобильную связь. Абонентская плата стала больше, также выросла стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг, пишет tut.by.
Ранее сообщалось, что подорожание не превысит 3%. Журналисты собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.
Напомним, в последний раз стоимость мобильной связи velcom изменялась 12 апреля 2017 года. Тогда подорожание составило 9% и коснулось большинства услуг. Тарифы на фиксированную связь последний раз дорожали 1 марта.
Комфорт
Было
Стало
Абонплата
|10,79 руб
11,11 руб
Звонок внутри сети (2G)
|3,27 коп
3,36 коп
Звонок на другие сети
|14,17 коп
14,59 коп
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
Комфорт 2
Было
Стало
Абонплата
|16,24 руб
16,72 руб
Звонок внутри сети (2G)
|3,27 коп
3,36 коп
Звонок на другие сети
|10,9 коп
11,22 коп
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
Комфорт 4
Было
Стало
Абонплата
|18,42 руб
18,97 руб
Звонок внутри сети (2G)
|1,09 коп
1,12 коп
Звонок на другие сети
|8,72 коп
8,98 коп
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
Комфорт 8
Было
Стало
Абонплата
|23,87 рубля
24,58 рубля
Звонок внутри сети (2G)
|1,09 коп
1,12 коп
Звонок на другие сети
|8,72 коп
8,98 коп
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
|Комфорт 16+
Было
Стало
Абонплата
35 руб
36,05 руб
Звонок внутри сети (свыше 500 минут в месяц в 2G)
|1,09 коп
1,12 коп
Звонок на другие сети (свыше 500 минут в месяц в 2G)
|8,72 коп
8,98 коп
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
Комфорт Лайт
Было
Стало
Абонплата
8,15 руб
8,39 руб
Звонок внутри сети (2G)
4,35 коп
4,48 коп
Звонок на другие сети
16,35 коп
16,84 коп
СМС
4,36 коп
4,49 коп
Smart Бесконечный
Было
Стало
Абонплата
|54,39 руб
56,02 руб
Звонок внутри сети
0 коп
0 коп
Звонок на другие сети
|8,72 коп
8,98 коп
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
Бизнес-класс
Было
Стало
Абонплата
|108,89 руб
112,15 руб
СМС
|4,36 коп
4,49 коп
В твоем ритме
Было
Стало
Абонплата
|10,35 руб
10,66 руб
Звонок внутри сети
|5,99 коп
6,16 коп
Звонок на другие сети
|5,99 коп
6,16 коп
СМС (свыше 500 в месяц)
|4,36 коп
4,49 коп
lemon
|Было
Стало
|Абонплата
|29,9 руб
29,9 руб
Звонок внутри сети или в другую сеть
(сверх включенного пакета)
|7 коп
7 коп
СМС
|4,36 коп.
4,49 коп.
Тарифные планы линейки WEB (абонплата)
Было
Стало
WEB 10 + voka
|15,15 руб
15,6 руб
|Супер WEB 5
8,5 руб
8,75 руб
|Супер WEB 10
12,5 руб
12,87 руб
|Супер WEB 30
19,5 руб
20,08 руб
WEB Легкий
|1,85 руб
1,9 руб
WEB Танкисты
|10,57 руб
10,88 руб