Чехия вызвала посла РФ из-за заявлений Захаровой 1 20.03.2018, 18:05

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Ранее из-за подобных заявлений Москвы российского посла вызвали в МИД Швеции.

Министерство иностранных дел Чехии вызывает посла РФ в связи с заявлением Москвы о возможном чешском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД Чехии в Twitter.

"На завтра посол РФ в Чехии Александр Зимовский вызван в МИД, чтобы разъяснить ложные заявления российской стороны, которая утверждает, что вещество "Новичок", использованное при нападении в британском Солсбери, могла быть из Чехии", - говорится в сообщении.

Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR. — MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.

Ранее из-за подобных заявлений Москвы российского посла вызвали в МИД Швеции.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе назвала ряд стран, которые могли быть источником вещества "Новичок". По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике.

Кроме Швеции, в список попали Словакия, Чехия, США и сама Великобритания.

Напомним, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении "Новичка" Россией.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Россия отрицает обвинения в создании "Новичкам" и причастности к отравлению Скрипаля.