Пять причин, почему «Крумкачы» появились в белорусском футболе не зря 20.03.2018, 18:29

Красивая история белорусского футбола, кажется, подходит к концу.

"Прессбол" рассказал, чем запомнится белорусам команда из Минска:

1. "Крумкачы" научили белорусские клубы пользоваться соцсетями

Конечно, у команд высшей лиги и раньше имелись официальные аккаунты в популярных социальных сетях. Правда, далеко не все регулярного их обновляли. Креатива также замечено не было. Однако с приходом "воронов" ситуация кардинально изменилась. "Крумкачы" стали делать элементарные вещи, на которые до них в Беларуси ни один из клубов не обращал внимание. SMM-отдел "воронов" еще во время участия во второй лиге разработал единый стиль для всех постов. Контент размещался оперативно и регулярно. По приросту подписчиков и живого общения с аудиторией "воронам" не было равных.

Бывший пресс-атташе команды, а теперь главный по соцсетям sports.ru, Максим Паршуто отмечал: "Вначале у "Крумкачоў" стратегии продвижения через соцсети не было. Даже в высшей лиге клубы не работают с ними так, чтобы дух захватывало. Мы начали с того, чего не хватало лично нам в социальных сетях других клубов.

Всегда гораздо интереснее увидеть внутреннюю жизнь команды, а не официальные протоколы или мероприятия, которые и так у всех на виду.

Чем футболисты занимаются на досуге, как они тренируются, какие фильмы смотрят, как ездят на игры в другие города. Мы об этом рассказывали, все показывали.

Когда покупали талисман клуба — живого ворона Крумку — просто развлекались. А сегодня Крумка привлекает к клубу внимание болельщиков, особенно детей. SMM-менеджеры ежедневно обновляли соцаккаунты и блог, создавали мемы, записывали видео, делали фото и ролики на обычные смартфоны. На раскрутку команды был потрачен очень небольшой бюджет. Все было сделано на энтузиазме".

2. Столичные зрители потянулись на стадионы

В Минске с посещаемостью последние годы совсем туго. С выходом "Крумкачоў" в высшую лигу интерес к играм возрос. Первые тринадцать туров сезона-2016 "вороны" даже занимали третье место по домашней посещаемости чемпионата (1792 зрителя). Для сравнения: в среднем за домашними играми "Ислочи" наблюдали 1700 человек, "Динамо" — 1140, а "Минска" — 1209. "Крумкачы" объединили людей разных социальных слоев. На стадион приходили семьями даже те, кто никогда в жизни футболом не интересовался. Завлекали "вороны" зрителей тоже нетривиально. Перед каждым домашним матчем организаторы устраивали для болельщиков различные активности, традиционными стали выступления белорусских музыкальных коллективов. Лявон Вольский, Олег Хоменко, Re1ikt, "НагУаль" — это лишь небольшой перечень артистов, выступивших перед поклонниками "воронов". А в конце прошлого сезона голкипер Евгений Костюкевич раздал болельщикам брендированный шоколад.

3. Глеб и Голуб

Красивая история произошла летом прошлого года с болельщиком "воронов" и нападающим Вячеславом Глебом. Рассказывает о ней Юрий Довнар: "…Первая встреча "Крумкачоў" и "Шахтера" случилась 11 мая 2016-го команды сошлись в Солигорске. Сергей Цинкевич зафиксировал счет 0:2. Голами отметились Вячеслав Глеб и Евгений Шикавка.

Среди тех самых полутора протокольных тысяч присутствовали отец и сын, которые заметно выделялись на центральной трибуне. Один в шарфе "Шахтера", второй — "Крумкачоў". Тот матч в Солигорске стал последним, когда отец и сын видели друг друга. В следующий раз сын посетил родной город для того, что проводить отца в последний путь.

Оторвался тромб…

Но осталась светлая память. И светлые фотографии с того самого матча в Солигорске. Старший — с шарфом "Шахтера", младший — с шарфом "Крумкачоў". Сын, Александр, долго носил эту глубоко семейную историю в себе, но перед началом нынешнего сезона решил поделиться ей с теми, кто забивал голы в тот самый четверговый майский вечер. И показать им те самые прошлогодние майские фотографии. И попросить у них несколько теплых слов в виде автографа.

В случае с "Крумкачамi" это сделать несложно. Достаточно приобрести сезонный абонемент, указать адрес доставки и фамилии футболистов, которые привезут этот абонемент к тебе домой. Адрес — домашний, курьеры — Шикавка и Глеб, сувенир — черная майка с фамилией обладателя абонемента и номером на выбор. Выбор пал на 99-й, глебовский.

Приехать получилось только у Шикавки. А с Глебом-младшим Александр встретился чуть позже, после игры с "Витебском" в первом туре. И это тоже было не так сложно. Каким бы ни оказался счет, по окончании матчей футболисты "Крумкачоў" традиционно проходят через аплодисменты болельщиков при выходе из раздевалки. И останавливаются, чтобы дать автограф, сделать фото и просто поговорить. Или выслушать глубоко семейную историю.

Александр оказался болельщиком благодарным. Даже чересчур. Автограф он поменял на конверт с оригинальной надписью и неназванным содержимым. Вскрыть предложил в домашней обстановке. Судя по всему, 99-й номер "Крумкачоў" сильно удивился, обнаружив в конверте необещанные премиальные за прошлый сезон. И теперь уже Глеб поставил цель разыскать того самого болельщика.

Вы уже догадались, это было несложно. Выйдя из раздевалки под крики "Слава Глеб" Слава остановился, осмотрелся, вгляделся — и нашел того, кого искал. Поведал, что такие сюрпризы не совсем удобны, а также рассказал, что содержимое конверта потратил на благотворительность. И подарил свою белую футболку с 99-м номером".

4. Любовь к клубу белорусского пианиста с мировым именем

Композитор Юрий Блинов за рубежом на своих концертах собирает полные залы. В 2002 году приглашен в олимпийский Солт-Лейк-Сити, где играл концерт в резиденции губернатора штата Юта. Блинов стал первым белорусским пианистом, который выступил с сольной программой в одном из залов знаменитого Карнеги-Холла. За его спиной более 35 концертов для фортепиано с оркестром.

За короткий срок Блинов стал активным поклонником "Крумкачоў" и даже принял участие в краудфандинге. Юрий перечислил в поддержку клуба 1000 рублей. А в октябре, накануне полумарафона в Киеве, воспользовался возможностью потренироваться рядом с командой. Во время выездного матча с "Шахтером" музыкант отработал импровизированный концерт прямо на секторе. Блинов со знанием дела отрабатывал эпизоды на поле сольными партиями на барабане. Очевидцы признаются, что это было потрясающее зрелище.

Помимо "Крумкачоў", Блинов сопереживает футбольной сборной Германии. И потому написал концерт немецкому полузащитнику Тони Кроосу: "Пять эпизодов из жизни игрока". Композитор планировал привести знаменитого игрока в Минск, но недавно отменил выступление.

"В знак протеста против фактического уничтожения ФК "Крумкачы" Белорусской федерацией футбола я прекращаю дальнейшую работу по организации запланированного на конец августа-сентября 2018 года приезда Тони Крооса в Минск, на который уже имелось его личное согласие. Вместо Минска концерт-исполнение "Concerto-Krooso" с участием Тони Крооса пройдет в одном из городов Германии", — говорится в заявлении композитора.

А вот реакция Тони Крооса на написание концерта в его честь: "Нечто очень особенное для меня: доктор Юрий Блинов, музыкант из Беларуси, сочинил Concerto-Krooso в мою честь. Концерт озаглавлен "Пять эпизодов из жизни игрока" и написан для фортепиано, струнного оркестра, ударных и свистка. Я очень благодарен и польщен тем, что имею свой собственный классический концерт с оркестром".

5. "Крумкачы" стали плацдармом для отвергнутых

На начальном этапе жизни "вороны" собрали у себя коллектив из перспективных, но еще не оправдавших надежд ребят.

Впоследствии многие игроки и специалисты благодаря успехам команды получили неплохое продолжение карьеры. Олег Дулуб и Василий Хомутовский — в БАТЭ, Филипп Иванов — в минском "Динамо", Евгений Шикавка — забивает за "Слуцк", Александр Скшинецкий, проведший более ста матчей, нашел себя в "Смолевичах".

Большинство игроков, прошедшие через "Крумкачы", не жалеют об этом:

"Во многом я обязан "Крумкачам". Если бы не этот клуб, я по-прежнему работал бы на стройке. Тем более я верю, что все у нас будет хорошо. Если мы начали проходить лицензирование значит, какие-то варианты у руководства есть. <..> Пускай у нас нет финансовых средств, но амбиций достаточно. Думаю, Денис Петрович учел свои прошлые ошибки. А вообще говорят, что когда появляется ребенок, находятся и деньги, чтобы его содержать. Я тоже буду в это верить", — отметил Скшинецкий в интервью football.by.

"Если человек не получил свою зарплату, значит, справедливы. Другое дело, люди прекрасно понимали, что шли не в "ПСЖ". Они получили возможность перезапустить карьеру. Естественно, мы виноваты. И благодарны всем, кто работал в клубе в свое время. В первую очередь тем ребятам, которые обходятся до сих пор без официальных разбирательств.

Это и Женя Шикавка, и Филипп Иванов, и Сергей Корсак, Леша Василевский, другие ребята. Но интересно задать вопрос, например, тому же Иванову. Согласился бы он терпеть год, но потом подписать контракт с минским "Динамо"? Всегда важен результат. У футболистов, и мы за них рады, — он есть. Какой результат у клуба и Дениса — можем наблюдать сейчас", — считает один из руководителей клуба Владислав Майоровский.