Шесть авто, которые понравятся почитателям необычного дизайна

Шесть авто, которые понравятся почитателям необычного дизайна4
- 20.03.2018, 18:50
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Для некоторых клиентов дизайн становится решающим фактором при выборе автомобиля.
При выборе автомобиля не в последнюю очередь клиент смотрит на дизайн, а в некоторых случаях именно внешний облик машины становится решающим фактором. И дизайнеры, в желании угодить потребителям, уже давно приспособились создавать автомобили, вид которых нравится сразу большому количеству людей. Однако, в погоне за клиентами, с конвейера иногда сходят автомобили со странным дизайном, вот о шести таких представителях рассказывает novate.ru.
1. Toyota Noah
Этот восьмиместный японский минивэн водители нарекают чуть ли не самой страшной машиной за последние годы. И с этим сложно не согласиться, чего только стоит огромная решетка радиатора, которая выглядит ну очень неуместно.
2. Honda CR-Z
Буквально с первого взгляда на гибридное купе от Honda, многие водители не могут понять, зачем дизайнеры слепили две машины в одной. Даже не присматриваясь видно, что перед и зад у авто абсолютно не совместимы.
3. Nissan Juke
За все время выпуска, а это уже порядка семи лет, Juke завоевал сердца толп поклонников, но немало и тех, кто считает дизайн модели очень неординарным. Многие сравнивают его с огромным пузырем, с видом странного насекомого.
4. Mercedes-Benz Vito
Mercedes — это синоним высшему качеству, классу, изящному стилю и элитарности. И именно поэтому автолюбители недоумевают, как после десятилетий успешного дизайна в народ мог выйти Vito третьего семейства. Облик машины даже с натяжкой нельзя назвать симпатичным.
5. Chevrolet Spark EV
Иногда пытаться понять мышление дизайнеров бесполезно, ведь даже из простенького и вполне приятного автомобиля они могут сотворить что-то странное. Именно такая участь постигла электрокар Spark EV. Это автомобиль, сконструированный на базе бензинового городского авто, но очень сильно напоминающий огромного насекомого.
6. Toyota Mirai
Проводя аналогию с человеком, многие обозвали Mirai большим страшилищем. Непонятно зачем, такой передовой автомобиль, наградили настолько несуразным кузовом. Эта модель одна из немногочисленного состава, которая работает на водороде и при этом выпускается серийно.