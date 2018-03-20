Шесть авто, которые понравятся почитателям необычного дизайна 4 20.03.2018, 18:50

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Для некоторых клиентов дизайн становится решающим фактором при выборе автомобиля.

При выборе автомобиля не в последнюю очередь клиент смотрит на дизайн, а в некоторых случаях именно внешний облик машины становится решающим фактором. И дизайнеры, в желании угодить потребителям, уже давно приспособились создавать автомобили, вид которых нравится сразу большому количеству людей. Однако, в погоне за клиентами, с конвейера иногда сходят автомобили со странным дизайном, вот о шести таких представителях рассказывает novate.ru.

1. Toyota Noah

Просторный минивен Toyota Noah

Этот восьмиместный японский минивэн водители нарекают чуть ли не самой страшной машиной за последние годы. И с этим сложно не согласиться, чего только стоит огромная решетка радиатора, которая выглядит ну очень неуместно.

2. Honda CR-Z

Хэтчбек Honda CR-Z - очень хотелось стать спорткаром

Буквально с первого взгляда на гибридное купе от Honda, многие водители не могут понять, зачем дизайнеры слепили две машины в одной. Даже не присматриваясь видно, что перед и зад у авто абсолютно не совместимы.

3. Nissan Juke

Nissan Juke - компактный и немного странный кроссовер

За все время выпуска, а это уже порядка семи лет, Juke завоевал сердца толп поклонников, но немало и тех, кто считает дизайн модели очень неординарным. Многие сравнивают его с огромным пузырем, с видом странного насекомого.

4. Mercedes-Benz Vito

Mercedes-Benz Vito - фургон третьего поколения

Mercedes — это синоним высшему качеству, классу, изящному стилю и элитарности. И именно поэтому автолюбители недоумевают, как после десятилетий успешного дизайна в народ мог выйти Vito третьего семейства. Облик машины даже с натяжкой нельзя назвать симпатичным.

5. Chevrolet Spark EV

Chevrolet Spark EV - электрокар для города

Иногда пытаться понять мышление дизайнеров бесполезно, ведь даже из простенького и вполне приятного автомобиля они могут сотворить что-то странное. Именно такая участь постигла электрокар Spark EV. Это автомобиль, сконструированный на базе бензинового городского авто, но очень сильно напоминающий огромного насекомого.

6. Toyota Mirai

Водородная Toyota Mirai

Toyota Mirai, вид сзади

Проводя аналогию с человеком, многие обозвали Mirai большим страшилищем. Непонятно зачем, такой передовой автомобиль, наградили настолько несуразным кузовом. Эта модель одна из немногочисленного состава, которая работает на водороде и при этом выпускается серийно.