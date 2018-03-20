Российских дипломатов вывезут из Лондона самолетом из «кокаинового дела» 8 20.03.2018, 19:05

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В аэропорт Станстед за дипломатами и членами их семей прибыл Ил-96.

Высланных по решению британских властей российских дипломатов и членов их семей из Лондона в Россию доставят на самолете спецотряда «Россия», который ранее был задействован в «кокаиновом деле», передает РБК.

Ожидающий пассажиров лайнер Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 показало агентство Ruptly, которое ведет прямую трансляцию вылета. Он же попал в объективы камер фотографов агентства ТАСС. На фото виден бортовой номер.

Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

«Прислали прекрасный самолет», — заявил в эфире Ruptly, отвечая на вопрос журналистов, провожающий в аэропорту Станстед дипломатов посол России в Лондоне Александр Яковенко. По данным сайта Flightradar, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» Ил-96 с бортовым номером RA-96023 прибыл 20 марта из Москвы в Лондон и в настоящее время находится в аэропорту Станстед.

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РБК, что за российскими дипломатами Москва направила правительственный борт СЛО «Россия». Самолет должен вывезти из Британии 23 депортированных дипломата и членов их семей — всего более 80 человек, отметили в МИДе РФ. Официальный представитель Управделами президента РФ Елена Крылова отказалась от комментариев.

В феврале 2018 года на Ил-96 с бортовым номером RA-96023 (фотографии которого были опубликованы на странице аргентинской жандармерии в сети Twitter) были доставлены в Россию в рамках спецоперации найденные в посольстве чемоданы, наркотик из которых был удален и заменен имитирующим его белым порошком.

Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

В рамках расследования «кокаинового дела» были задержаны пять человек. Двоих фигурантов «кокаинового дела» — Ивана Близнюка и Александра Чикало — арестовали в Аргентине, еще троих — в Москве: это Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Позднее полиция Германии задержала предполагаемого организатора поставки кокаина из Аргентины предпринимателя Андрея Ковальчука.

Бортовой номер самолета с этих снимков — 96023 — совпадал с номером борта самолета, который, согласно данным russianplanes.net (после публикации материала РБК ресурс оказался недоступен, сохраненная версия страницы сайта в кэше Google), принадлежит ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» Управления делами президента России.

Факт нахождения самолета Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023 в начале декабря в Буэнос-Айресе подтверждают и данные с сайта flightradar24.com, который отслеживает передвижение самолетов онлайн. Кроме того, этот лайнер в начале декабря 2017 года попал в объектив блогера из Буэнос-Айреса — фотографии самолета размещены на сайте Aviones en Ezeiza.