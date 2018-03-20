В Филадельфии прошла акция в поддержку Святослава Барановича 20.03.2018, 19:16

Во время акции были распространены листовки с информацией о политзаключенных в Беларуси.

Белорусы Филадельфии провели акцию в поддержку Святослава Барановича.

Белорусы, проживающие в США, вышли к памятнику Костюшко с плакатами «Белорус, поддержи Барановича сегодня, а завтра он спасет тебя».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Вадим Василев.

Во время акции была распространена сотня листовок с информацией о политзаключенных в Беларуси.

Напомним, 15 марта 2017 после разрешенной акции в Минске, вечером, неизвестные люди на общественной остановке «площадь Бангалор» напали на группу парней и девушек, которые мирно стояли и ждали транспорт. Защищать молодых бросились обычные прохожие, благодаря которым молодым удалось уехать на троллейбусе. Но вскоре на проспекте Машерова внутрь салона ворвались все те же неизвестные и начали драку. Жители Минска, которые стали свидетелями нападения людей в штатском на мирных граждан, записали видео и выложили в интернет. На видео видно, как девушек хватали за волосы, тащили по асфальту и бордюрам, избивали.

Позже выяснилось, что спровоцировавшие драку на остановке и в троллейбусе люди в штатском - это сотрудники правоохранительных органов, которые действовали без опознавательных знаков и не представлялись гражданам.

Сейчас следователи утверждают, что снятый на видео человек в красной куртке, один из тех, кто пытался остановить нападение неизвестных мужчин в штатском - 31-летний Святослав Баранович.

В октябре 2017 года Святослава Барановича арестовали и только сейчас родным Святослава стало известно, что парень арестован и против него возбудили уголовное дело сначала по ст. 339 (хулиганство), а позже переквалифицировали ее в ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции ), согласно которой Святославу Барановичу грозит до 6 лет заключения.