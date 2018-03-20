Названы лучшие домашние средства для стабилизации давления 2 20.03.2018, 19:25

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Эти домашние средства помогут вылечить гипертонию.

Повышенное давление требует серьезного отношения и адекватного лечения. Наряду с медикаментозным лечением можно применять и проверенные временем домашние средства для парофилактики и лечения гипертонии, пишет healthinfo.ua.

Рецепт 1

Отвар клюквы: 2 стакана раздавленной клюквы смешать с 0,5 стакана сахара и 1 стаканом воды, довести до кипения, остудить, процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Рецепт 2

Клюкву (1 кг) перемешать с сахарным песком (1 кг) и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рецепт 3

Плоды черники обыкновенной: 4 чайные ложки сушеных плодов залить 1 стаканом воды. Настаивать в течение 8 часов. Пить в течение дня вместо чая.

Рецепт 4

Настой травы донника лекарственного: 1 чайную ложку травы залить 1 стаканом кипяченой воды комнатной температуры, настаивать в течение 2 часов, процедить. Пить по 0,250,3 стакана 2–3 раза в день.

Рецепт 5

Настой плодов рябины обыкновенной: 1 столовую ложку плодов залить 1 стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, процедить. Пить по 0,3 стакана 3 раза в день.