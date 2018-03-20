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Трамп провел телефонный разговор с Путиным

  • 20.03.2018, 20:06
Дональд Трамп

Пока неизвестно, о чем именно говорили лидеры двух государств.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC News Джофф Бенетт ссылкой на представителя Белого дома, передает liga.net.

"Президент Трамп сегодня утром поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Белого дома NBC News. Скоро появится расшифровка", - заявил Бенетт.

Тем временем факт разговора подтвердили в Кремле. Там сообщили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах. В Кремле также добавили, что в ходе разговора обсуждались Сирия, Украина и Корейский полуостров.

"В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", - говорится на сайте Кремля.

Пресс-служба Белого дома пока не сообщала о разговоре.


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