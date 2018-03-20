ОАЦ Лукашенко получил новые полномочия

ОАЦ Лукашенко получил новые полномочия5
- 20.03.2018, 20:14
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Самая секретная спецслужба Беларуси теперь сможет составлять протоколы на тех, кто «не подчиняется или оскорбляет».
Оперативно-аналитический центр Лукашенко получил новые полномочия. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Павлюченко, который ранее исполнял обязанности начальника охраны диктатора Беларуси.
Ранее ОАЦ не было в списке уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, отмечает «Белсат» .
Согласно приказу, ОАЦ теперь может составлять протоколы об административных правонарушениях и заниматься подготовкой дел об административных правонарушениях в случае:
- незаконной предпринимательской деятельности (статья 12.7 КоАП)
- невыполнения письменного требования (предписания)
- препятствий проведению проверки, экспертизы
- вмешательства в разрешение дела об административном правонарушении неповиновения законному распоряжению или требованию должностного лица при - исполнении им служебных полномочий
- оскорбления должностного лица при исполнении им служебных полномочий
заведомо ложных объяснений или заявления
- отказа или уклонения свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений или эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей
- уклонения от явки в орган, который ведет административный или уголовный процесс (статьи 23.1-23.5 и 24.4-24.6 КоАП)
Приказ вступил в силу после официального опубликования.
Власти закручивают гайки в интернете?
По мнению юриста Олега Агеева, таким образом государство усиливает давление за распространение информации, и органы, отвечающие за это, наделяются все большими полномочиями, чтобы контролировать интернет.
«Раньше за это отвечал МВД или Министерство информации. У Мининформа были довольно жесткие меры, что касается блокировки сайтов, а протоколы составлял МВД. Теперь, чтобы не перебрасывать бумаги с одного органа на другой, ОАЦ позволили составлять протоколы – органу, который напрямую подчиняется Администрации президента. Скорее всего, это делается, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на информацию, которая не понравится кому-то из руководителей государства на самом верху», – говорит Олег Агеев.
Официально ОАЦ должен противостоять угрозам информационной безопасности страны и занимается «регулированием деятельности для обеспечения защиты информации, содержащей государственные секреты РБ».
Сам Лукашенко неоднократно отмечал, что ожидает от ОАЦ «более глубокой, качественной информации по линии борьбы с коррупцией». Однако в декабре прошлого года правитель Беларуси отстранил от должностей все руководство ОАЦ в связи с их причастностью к ряду уголовных и коррупционных дел.
Оперативно-аналитический центр называют самой секретной белорусской силовой структурой. Ведомство имеет право следить, прослушивать телефоны, вести скрытое видеонаблюдение.
«Репортеры без границ» называют ОАЦ «врагом интернета». Учреждение осуществляет цензуру в интернете, шпионит за журналистами и курирует провайдеров. При этом сотрудники ОАЦ никогда не «светятся» на задержаниях и никогда не упоминаются в уголовных делах.