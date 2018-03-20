Владимир Шанцев: По вине чиновников Беларусь отстала от Польши на 50 лет Владимир Шанцев, ucpb.org

20.03.2018, 20:59

Владимр Шанцев

Фото: DW

В Беларуси чиновники к хорошим и полезным делам не приучены.

Месяц назад власть в очередной раз взбудоражила население и предпринимателей. Начали в полной мере действовать поправки в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках».

Казалось бы, зачем на пустом месте создавать проблему. Ведь рынок частных перевозчиков самостоятельно, без вмешательства чиновников, выстроил очень удобную для нас, пассажиров, систему перевозок в междугороднем сообщении.

И в этой ситуации что должна была сделать власть разумная? Принять необходимые меры к тому, чтобы эта система перевозок пассажиров не заглохла. И даже помочь. Сначала тем, чтобы не гонять маршрутки с парковки на парковку вокруг вокзала в Минске. Список можно продолжить.

Но нет. Чиновники к хорошим и полезным делам не приучены. Они начали ломать то, что создано не ими.

Тут же появилась масса поддакивающих. А как же без них? Я попытался найти, уловить логику и смысл противоположной для меня в этом случае стороны. Но не получается! Может ли вещающий с телеэкрана чиновник, которому по утрам пролетку к подъезду подают, объяснить мне, как правильнее пользоваться маршруткой? Могут ли чиновники, призывающие к цивилизации, убедить меня в важности мирового опыта, если по вине этих чиновников мы за 25 лет отстали от Польши на 50 лет?

Долго я смотрел один видеоролик, где видный экономист битый час неуклюже пытался оправдать власть. Мол, человек едет на маршрутке в нерегулярном сообщении, а ему кажется, что это регулярное сообщение. А так быть не должно, потому что регулярные перевозки лучше, чем нерегулярные. А нам, пассажирам, все равно как это называется, лишь бы нам хорошо было! И, кстати, именно вокруг «это регулярные, а это нерегулярные», развернулось просто словоблудие какое-то.

Лично я из этого видеоролика сделал вывод: а что помешало законодателю назвать сложившуюся систему междугородних перевозок маршрутчиками тоже регулярными перевозками? Ведь весь сыр бор из-за того, что государственный транспорт для чиновников хороший, и поэтому они его назвали хорошим словом «регулярный», а частный – не очень хороший, и поэтому его назвали «нерегулярным».

Все, оказывается, очень просто!

Ау, власть! Еще не поздно не ломать. А начать помогать тем, кто что-то делает в интересах нас, жителей страны Беларусь!

Чиновники, признайте свои ошибки и назовите междугородние перевозки маршрутчиков регулярными перевозками. Узаконьте то, что удобно для населения! Я уверен, что наш народ вас оценит.

А пока мы в Могилеве продолжаем сбор подписей в поддержку маршрутчиков и нас, пассажиров, которые хотят, чтобы нам было удобно, и не хотят, чтобы в очередной раз у частников отжимали бизнес.

Владимир Шанцев, ucpb.org