Дмитрий Навоша: В БАТЭ реально двинулись кукухой 1 20.03.2018, 21:09

Руководитель крупнейшего в РФ спортивного портала прокомментировал ввод борисовским клубом цензуры.

Руководитель sports.ru Дмитрий Навоша высказал мнение по поводу положения борисовского БАТЭ об аккредитации.

- Долгая жизнь внутри искривленной реальности (которой полно в наших странах) — серьезный интеллектуальный челлендж. Вот и главный белорусский футбольный клуб БАТЭ не справился, реально двинулись кукухой. Вписали в свое новое "положение об аккредитации журналистов на матчи" требования типа "не распространять материалы негативного характера, содержащие бездоказательную критику сотрудников ООО ФК БАТЭ" и еще немало схожего треша, противоречащего законам страны. Нарушителей предполагается штрафовать; странно еще, что не пороть.

("А что, так можно было?", — пишет в комментах пресс-атташе украинского "Шахтера")

Белорусская Трибуна отказывается подавать заявки на аккредитацию, пока эти позорные условия аккредитации не будут сняты. В стране есть еще примерно полтора спортивных медиа — может, кто и согласится. (Надеюсь, что нет — стоило бы представить БАТЭ возможность позаниматься своей деятельностью без лишних свидетелей)

Друзья, люди в телевизоре творят много дичи, "время сейчас тяжелое", за океаном вообще линчуют негров. Но это не повод. Не будьте как БАТЭ, — написал Дмитрий Навоша в своем статусе на sports.ru.