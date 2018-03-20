Как белоруска работает депутатом в Бельгии 20.03.2018, 21:28

Уроженка Солигорска занимает должность депутата городского парламента в Антверпене.

«Белсат» предлагает познакомиться с белорусской, занимающей должность депутата городского парламента в Антверпене.

Уроженка Солигорска, она переехала в Бельгию в 1990-е. И уже шесть лет совмещает депутатские обязанности с работой в международной общественной организации.

Прогулка по адресам БНР в Праге

Прага была важным центром белорусской политической жизни за рубежом в первой половине ХХ в. В 1923 году сюда переехал Президиум Белорусской Народной Республики. Ольшанское кладбище чешской столицы стало местом упокоения двух Президентов Рады БНР – Петра Кричевского и Василия Захарко.

Пражское белорусское сообщество «Скорина» ухаживает за могилами, оплачивает аренду и дважды в год проводит здесь национальные торжества. На прогулку по белорусским местам памяти в чешской столице нас приглашает член сообщества, первый заместитель председателя Рады БНР Сергей Наумчик.

Как работать на благо Беларуси за границей

Алесь Адамкович – из Вильнюса. Он считает, что и живя в другой стране, можно любить Беларусь и многое для нее делать.

Уже много лет Александр Адамкович исследует общее наследие Литвы и Беларуси, популяризирует белорусскую культуру, пишет книги, посвященные белорусам Вильнюса.