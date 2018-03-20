Власти Швеции и Дании допустили бойкот ЧМ-2018 11 20.03.2018, 21:50

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Власти Швеции и Дании рассматривают возможность бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство AFP.

Пресс-секретарь МИД Швеции Пер Энуред заявил, что «есть много идей, которые мы изучаем» касательно бойкота проведения ЧМ. Представитель МИД Дании отметил, что решение находится «на рассмотрении, но пока не принято».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ-2018 в Россию из-за «дела Скрипаля». Речь идет об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии неизвестным веществом в британском Солсбери. Лондон обвиняет Москву в причастности к их отравлению.

В Исландии вслед за Британией также стали рассматривать возможность бойкота чиновниками ЧМ-2018.

Глава Польши Анджей Дуда также решил не присутствовать на ЧМ-2018 в России.

Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля.