Щелчок в нос Путина 4 Александр Немец, kasparov.ru

20.03.2018, 22:40

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За любое новое паскудство Путину теперь придется жестоко платить.

Вчера (18 марта) утром мне позвонил мой друг Костя и заявил:

"Только что, в день выборов, в Петербурге арестована Ольга Смирнова, лидер местной оппозиционной группы "Солидарность". Нет сомнений, что в Петербурге началась серьезная чистка, которая, скорее всего, продолжится после выборов. Алекс, прошу тебя немедленно сообщить об этом на твоем канале. Кто знает, может быть Ольгу еще возможно спасти".

А теперь подробнее.

Костю я знаю уже давно и знаю, что он не врет. Костя художник, хороший рисовальщик. Кроме того, Костя пишет картины маслом, пишет неплохие стихи, принимает заказы на художественное оформление богатых домов; одно время Костя был фермером на окраине Twin Cities. Вообще, мастер на все руки. Но самое главное — Костя не врет, пожалуй даже "душа нараспашку".

Осенью 2016 года Костя три месяца провел в Петербурге, восстановил все свои старые связи и разобрался во всех местных "оппозиционных делах" и даже включился в них. В частности, он принял посильное участие в борьбе за освобождение политзаключенного Ильдара Дадина.

Дней десять назад я встретился с Костей и, среди прочего, выслушал детальный рассказ об "освободительном" движении в Петербурге. Особое внимание Костя уделил деятельности группы "Солидарность. Сообщество Санкт-Петербург" ("Солидарность"), которой руководят правозащитники Ольга Смирнова и Динар Идрисов.

Главное направление деятельности этой группы — пацифизм. Конкретнее, "Солидарность" выступает против путинской агрессии в Украине, против путинской агрессии в Сирии, против путинских планов агрессии в отношении стран Балтии, Польши и других европейских стран. А сама группа очень умеренная, чисто либеральной направленности, использует только ненасильственные методы — пикеты, небольшие демонстрации, пропаганда по Интернету и мобильнику.

Но даже такая "буржуазно-либерально-пацифисткая" группа привлекла внимание местных властей и, разумеется, спецслужб. Членов группы задерживают на короткое время, проводят с ними "беседы", всячески пугают их. До начала марта никто из членов "Солидарности" не попал в тюрьму и не "исчез бесследно". Пожалуй, тревожным сигналом стало избиение "патриотически настроенными личностями" Динара Идрисова в середине февраля этого года.

А вот членов анархистских групп и других радикальных групп, включая "антипутинских националистов" не избивают, а бьют до полусмерти или убивают. Только в 2017 году в самом Петербурге и его ближайших окрестностях было убито (включая пропавших без вести) не меньше 10 "радикалов". Причем российским СМИ, по сути, запрещено публиковать какую-либо информацию об этих убийствах. Каждое их этих убийств было совершено, насколько удалось установить, спецслужбистами и/или местными уголовниками, тесно связанными со спецслужбами.

Но ситуация быстро ухудшается. Давление гэбистов растет, и даже умеренная "либерально-буржуазно-пацифисткая" "Солидарность" ощущает это нарастающее давление. Таков был конец разговора.

В течение прошедшей недели Костя звонил мне два-три раза и всякий раз просил: "Алекс, напиши статью о "Солидарности" и открыто назови имена Ольги Смирновой, и, может быть, это напугает гэбню и предотвратит их арест".

Наконец 18 марта, в день "российских выборов", Ольгу Смирнову арестовали, и (в отличие от предыдущих арестов), очень возможно, домой уже не отпустят.

Костя просил меня упомянуть в статье как лидеров "Солидарности" не только Смирнову и Идрисова, но и Алексея Болгарова и Яну Турбову. Вдруг поможет.

Всего в "Солидарности" несколько сот формальных и неформальных членов. Если выбьют "верхушку", все общество развалится. Рано или поздно, скорее всего, гэбня своего добьется. Если не случится чуда. А вдруг?

Чего ждать и что можно сделать?

В последние полтора месяца и особенно в последние две недели имели место — впервые! — несколько щелчков в путинский нос.

Первый серьезный щелчок в "императорский" нос имел место в ночь с 7 на 8 февраля около Дэйр-эз-Зора. Путина — в просторечии "ЧВК Вагнера" — слегка отбросили. Путин чуть продвинулся за "красную черту", и его чуть отбросили.

Следующий щелчок имел место только что, после отравления российским "Новичком" (или, что примерно то же самое, кремлевским Старичком) полковника Скрипаля и его дочери 5 марта. Да, Путин промахнулся; его "игра" сразу же была раскрыта. И он получил новый щелчок в нос лично от Терезы Мэй. 23 дипломата РФ будут высланы из Лондона. Также будут прерваны контакты Москвы и Лондона. Еще один щелчок в путинский нос сделал "парень из народа" Борис Джонсон. Снова Путин чуть продвинулся за "красную черту", и его снова чуть отбросили.

Еще один щелчок в нос Путин получил со стороны Вашингтона. Объявлены санкции против 14 путинских функционеров и пяти российских структур. Как говорят в Америке, "слишком мало и слишком поздно" (too small, too late). Но все-таки это дополнительный щелчок.

Еще один щелчок в путинский нос — де-факто совместное заявление Терезы Мэй, Ангелы Меркель, Макрона и даже Трампа! Антипутинская коалиция реально начинает формироваться. И Канада в лице министра иностранных дел Христи Фриланд поддержала эту коалицию. И это истинное чудо!

Да, конечно, Путин сейчас, после выборов, попытается — уже пытается — выместить все свои щелчки-обиды на ни в чем не повинных людях, включая Ольгу и Динара. И на Западе тоже постарается как следует напаскудить. 16-17 марта появились сообщения об "атаках российских хакеров против американских энергосетей". Возможно и многое другое.

Но вот что главное: за любое новое паскудство Путину теперь придется жестоко платить. Будут уже не щелчки в нос, а тяжелые удары по кумполу. Да и по заднице.

Александр Немец, kasparov.ru